Qui est Laura Boado, la nouvelle serveuse de First Dates

Laura Boado est devenu l’un des noms dont on parle le plus dans le monde de la télévision depuis son apparition dans l’émission à succès L’île des tentations. La jeune galicienne a captivé le public par son charisme et sa beauté, ce qui l’a aidée à se frayer un chemin dans le monde de la télévision. Récemment, il a rejoint l’équipe de Premiers rendez-vous comme serveuse, comblant le vide laissé par Lydia Torrent.

Dans ce profil biographique, nous explorerons en détail la vie et la carrière de Laura Boado, de sa participation à une émission de téléréalité à son incursion dans le monde du sport et son rôle actuel dans First Dates.

L’Île des Tentations et la reconnaissance télévisée :

Laura Boado est devenue célèbre grâce à sa participation à la sixième édition de La Isla de las Tentaciones, une émission de téléréalité populaire de Mediaset. avec son petit-ami, Alexandre Pérez, le jeune galicien a vécu une relation tumultueuse qui a retenu l’attention des téléspectateurs. L’émission a montré leur rupture au dernier enjeu et comment elle a commencé une nouvelle relation avec un autre concurrent.

Du football à la télévision : Laura Boado, ancienne footballeuse

Avant son incursion dans la télévision, Laura Boado a eu une carrière exceptionnelle en tant que footballeuse. Elle a joué comme gardienne de but dans l’équipe première du Victoire de La Corogne, montrant sa passion pour le sport dès son plus jeune âge. Cependant, une blessure à la clavicule a mis fin à sa carrière sportive professionnelle. Malgré ce revers, Laura a décidé d’explorer de nouvelles opportunités et de chercher de nouveaux horizons dans le monde de la télévision..

La signature de First Dates et son rôle de serveuse :

Après sa participation à La Isla de las Tentaciones, Laura Boado a reçu une nouvelle opportunité à la télévision en rejoignant l’émission de rencontres de Cuatro First Dates en tant que serveuse. Cette incorporation s’est produite après le départ de Lidia Torrent et a été un nouveau défi pour la jeune galicienne. Dans First Dates, Laura accompagne les convives à leurs rendez-vous, les aidant dans leur recherche de l’amour et leur offrant sa sympathie et son professionnalisme.

Passé de mannequin et son évolution professionnelle :

Outre sa facette de footballeur et son incursion dans la télévision, Laura Boado a également développé une carrière de mannequin. Sa beauté et son élégance l’ont amenée à participer à des concours de beauté et à travailler dans le monde de la mode. Son expérience en tant que mannequin a contribué à sa croissance professionnelle et lui a donné une présence de premier plan dans le monde du divertissement.

