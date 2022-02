Charlie Day explique pourquoi il a refusé de jouer Charles Manson

Charlie Day était candidat pour le rôle de Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, mais a finalement refusé.

Jouer le chef de culte notoire Charles Manson n’était pas dans les cartes pour Charlie Day. Dans le film 2019 de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood, Manson apparaît avec Damon Herriman dans le rôle. À l’origine, Day était le premier choix des producteurs pour jouer Manson, mais le Il fait toujours beau à Philadelphie star a fini par passer dessus. Bien que cela aurait été l’occasion de décrocher un rôle de premier plan dans un film de Tarantino, Day n’a même pas pris la peine d’interviewer pour le rôle car il avait apparemment réalisé que jouer Manson n’était pas pour lui.

Day a parlé de son quasi-casting en tant que Charles Manson dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter. L’acteur a donné quelques raisons pour lesquelles il a décidé de refuser Il était une fois à Hollywood. Day note comment, lorsqu’il s’agit de cinéastes comme les Tarantinos du monde, il préfère s’asseoir à l’écart et apprécier leur travail en tant que fan. Être jeté dans Il était une fois à Hollywood ne lui a peut-être pas permis d’apprécier autant le film.

« Je suis un peu un nerd du cinéma, et avec les Guillermo, les Quentin, les Paul Thomas Anderson du monde, j’adore tout ce qu’ils font. Et je ne manque rien de ce qu’ils sortent. Mais il y avait un côté de moi qui ne voulais pas regarder Il était une fois à Hollywood – parce que j’étais très excité à ce sujet – et ensuite être sorti du film en me voyant dedans. C’est une façon vraiment stupide de penser en tant qu’acteur. Parlez de limiter vos opportunités. »

Charlie Day ne pouvait tout simplement pas se voir comme Charles Manson





Charlie Day précise qu’au cœur de tout cela, il savait juste qu’il n’était pas bon pour le rôle. Il poursuit en précisant qu’il serait ouvert à travailler avec Quentin Tarantino, mais il faudrait que ce soit pour un rôle qui lui convenait mieux en tant qu’acteur. En regardant la performance de Damon Herriman, Day estime que la bonne personne a finalement été choisie pour incarner Manson dans Il était une fois à Hollywood.

« Mais la vérité est que je ne pouvais pas vraiment me voir en tant que personnage, et Damon Herriman était incroyable. Je pense qu’il a joué le personnage avant sur Chasseur d’esprit. Donc c’était une de ces choses où je me disais: ‘Je ne veux pas que Quentin ne me lance pas, donc si je vais lire quelque chose, laissez-moi m’assurer que c’est quelque chose dans lequel je sens que je peux vraiment briller .’ Mais cela contredit ce que j’ai dit plus tôt à propos de toujours m’imaginer dans n’importe quoi. (des rires.) Donc je suppose qu’il y avait une partie de moi qui pensait que je pouvais le faire… »





Il y a d’autres endroits pour attraper Charlie Day. Il sera sur Il fait toujours beau à Philadelphie à partir de maintenant jusqu’à apparemment la fin des temps sans aucun signe de la fin prochaine de la série comique à succès. Récemment, il a joué aux côtés de Jenny Slate dans la comédie romantique Je veux que tu reviennes, maintenant en streaming sur Prime Video. Day sera également entendu comme la voix de Luigi dans l’animation Super Mario Bros. film qui sortira en salles à l’hiver 2022.





