Quelle star de ‘Teen Mom’ a la valeur nette la plus élevée en 2020? Le numéro 2 peut vous surprendre

De nombreuses stars de Maman ado sont à la télévision depuis plus d’une décennie. La série de téléréalité a donné aux membres de la distribution l’occasion de gagner beaucoup d’argent pour eux-mêmes et leurs familles. En plus des salaires à six chiffres de l’OG, de nombreux membres de la distribution ont utilisé leur plate-forme pour créer d’autres sources de revenus à travers diverses agitations secondaires. Lequel Maman ado star a la valeur nette la plus élevée? Le numéro deux peut vous surprendre.

Farrah Abraham, ancienne star de «Teen Mom» | Paul Archuleta / FilmMagic

Deux débutants de « Teen Mom » valent six chiffres

Le plus récent Maman ado les membres de la distribution n’ont pas les mêmes salaires que les autres filles de la série. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas profité au maximum de leur peu de temps dans la série. Selon The Hollywood Gossip, la nouvelle venue Jade Cline a déjà une valeur nette estimée à 250 000 €.

Avant de rejoindre le casting, Cheyenne Floyd avait gagné de l’argent grâce à ses apparitions Es-tu l’élu et Le défi. Elle gagne actuellement le minimum de 3000 € par épisode et sa valeur nette déclarée en 2020 est de 450000 €.

Plusieurs points de vente rapportent que Jenelle Evans vaut actuellement 500 000 €. Selon Life & Style, avant que MTV ne licencie Evans, elle gagnait 300 000 € par saison. Cependant, maintenant qu’elle a perdu son emploi et que sa ligne de maquillage est un buste, il est difficile pour de nombreux fans de croire que Jenelle vaut actuellement près d’un demi-million de dollars.

Un autre Maman ado acteur avec une valeur nette dans les six chiffres dans Briana DeJesus. Entre son salaire de télé-réalité et ses multiples entreprises commerciales, Briana aurait une valeur de 750 000 €.

Les OG sont tous millionnaires

Les acteurs originaux de Maman ado tous font la même somme d’argent. Les mamans et les papas de leurs premiers enfants gagnent entre 350 000 € et 500 000 € par saison.

Après avoir joué dans 8 saisons au cours de la dernière décennie, Amber Portwood aurait augmenté sa valeur nette à 1,1 million de dollars. Cependant, elle n’a aucune activité secondaire, car elle risque actuellement une peine de prison après avoir agressé Andrew Glennon. De nombreux fans pensent que ses honoraires d’avocat, ses frais de justice et ses problèmes de dépendance ont laissé Amber presque fauché.

La valeur nette de Catelyn Lowell a atteint 1,3 million de dollars et elle gagnerait 500 000 dollars par saison. Son mari Tylier Baltierra a gagné autant que sa femme au fil des ans grâce à Adolescent maman OG papas et Thérapie de couple. Catelyn et Tyler ont également écrit un livre à succès intitulé Conquérir le chaos.

Leah Messer a également une valeur nette à neuf chiffres grâce à ses revenus de télé-réalité. Son revenu de l’émission serait de 250 000 € par saison. Sa co-star Kailyn Lowry aurait une valeur de 1,7 million de dollars. En plus des 300 000 € qu’elle gagne chaque saison, Kailyn a un certain nombre de bousculades secondaires. Ceux-ci l’incluent Café et convos podcast et sa ligne de soins capillaires Pot Head.

L’étoile « Teen Mom » avec la deuxième valeur nette la plus élevée est surprenante

Les trois acteurs ayant la valeur nette la plus élevée comportent deux OG et une étoile de Maman adolescente 2. Le numéro trois de la liste est Maci Bookout, dont la valeur nette se situerait entre 1,5 et 2 millions de dollars.

L’OG gagne actuellement 500 000 € par saison. Elle et son mari, Taylor McKinney, possèdent également une entreprise de vêtements appelée Things That Matter.

le Maman ado l’étoile avec la deuxième valeur nette la plus élevée est de Adolescent maman 2. Chelsea Houska vaut environ 2 millions de dollars. En plus de son salaire MTV, Chelsea gagne de l’argent en tant qu’influenceuse avec 5,8 millions d’abonnés sur Instagram.

Finalement, le Maman ado l’étoile avec la valeur nette la plus élevée en 2020 est l’ancienne Farrah Abraham. MTV a rompu ses liens avec Farrah en 2017 en raison de son travail dans l’industrie du cinéma pour adultes. Mais elle a fait en sorte que son temps dans l’émission compte, car elle est apparue dans plus de 60 épisodes et a gagné 30000 € pour chacun. La valeur nette actuelle d’Abraham est d’environ 5 millions de dollars.