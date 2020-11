Zoe Laverne dit qu’elle « manque » Connor, 13 ans, sur Instagram Live malgré les contrecoups

Zoe a également partagé des photos de Connor sur TikTok.

Zoe Laverne a contacté son ancien ami Connor Joyce sur les réseaux sociaux, bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’ils n’étaient plus en contact.

Au cas où vous ne le sauriez pas, des images de Zoe, 19 ans, embrassant Connor, 13 ans, sont apparues sur Internet et ont manifestement été l’objet de réactions négatives. La star de TikTok a admis avoir « attrapé des sentiments » pour Connor, malgré le fait qu’il soit mineur, après qu’ils soient devenus des amis proches pendant une période « sombre » de leur vie. Beaucoup ont demandé qu’elle soit arrêtée et emprisonnée pour avoir «soigné» Connor, et Zoe a par la suite supprimé son compte Instagram.

À son retour, Zoe a confirmé qu’elle n’était plus en contact avec Connor après que leurs deux parents aient coupé leur communication. Cependant, Zoe a maintenant essayé de contacter Connor sur TikTok et Instagram.

Dans captures d’écran capturées par Def Noodles, Zoe a commenté la vidéo Instagram Live de Connor. Elle a écrit: « Salut Connor… tu me manques. » Dans un autre message, elle a ajouté: « J’espère que tu vas bien. Tu me manques beaucoup! » Une fois que les fans ont vu ses commentaires, ils l’ont exhortée avec colère à laisser Connor tranquille, avec un utilisateur commentant: « ZOE LAISSEZ CE PAUVRE GARÇON SEUL. »

Zoe a également partagé des photos de Connor, ainsi que de ses autres amis, sur TikTok. Le montage vidéo de « Yellow » de Coldplay était sous-titré: « Mon bonheur et deux d’entre eux sont partis. » Connor a également inclus Zoe un jeu vidéo TikTok sur la même piste.

Cela survient après que Zoe se soit apparemment enregistrée à l’hôpital après tout le scandale. Zoe a dit qu’elle recevrait de l’aide dans un message de son compte fandom, sur lequel elle poste régulièrement.

Elle a dit: « Je m’enregistre à l’hôpital pendant un moment. Je ne sais pas quand je serai dehors, etc. J’essaie de trouver de l’aide avant qu’il ne soit trop tard. Je t’aime. Au revoir pour l’instant. »

