Volvo lance le rappel de 195 000 véhicules supplémentaires aux États-Unis pour remplacer le gonfleur d’airbag conducteur

Volvo rappelle 195 000 autres véhicules aux États-Unis parce que les airbags du conducteur avant pourraient exploser et envoyer des éclats d’obus dans l’habitacle. Il s’agit du troisième rappel de la société aux États-Unis pour le problème des gonfleurs d’airbags fabriqués par le fournisseur ZF/TRW. Il s’agit de la mort d’un conducteur américain non identifié. Au total, les rappels concernent près de 768 000 véhicules plus anciens dans le monde, selon Volvo.

Le dernier rappel publié jeudi par les régulateurs de sécurité américains couvre les wagons XC70 et V70 des années modèles 2001 à 2007 qui ont été construits du 22 février 2000 au 4 mai 2007.

Le problème est similaire aux problèmes répandus avec les gonfleurs d’airbags fabriqués par le fabricant japonais d’airbags en faillite Takata. L’entreprise a utilisé du nitrate d’ammonium pour créer une petite explosion afin de gonfler les airbags. Mais le produit chimique peut se détériorer avec le temps lorsqu’il est exposé à une chaleur et à une humidité élevées et brûler trop rapidement, faisant éclater une cartouche métallique.

Au moins 19 personnes aux États-Unis et 28 dans le monde ont été tuées par l’explosion de gonfleurs Takata. Plus de 400 ont été blessés aux États-Unis.

Les gonfleurs Volvo n’utilisent pas de nitrate d’ammonium, mais le propulseur peut toujours se détériorer lorsqu’il est exposé à une chaleur et une humidité élevées, selon des documents publiés jeudi par la National Highway Traffic Safety Administration.

Volvo a déclaré dans les documents que le décès est le seul cas de rupture de gonfleur à sa connaissance.

ZF/TRW a déclaré que les gonfleurs n’avaient été vendus à aucun autre constructeur automobile aux États-Unis. Le siège social américain de la société se trouve à Livonia, dans le Michigan, près de Detroit.

Plus tôt ce mois-ci, Volvo a rappelé près de 260 000 voitures plus anciennes aux États-Unis pour le même problème. Cela s’ajoutait à un rappel de novembre 2020.

Volvo a annoncé jeudi qu’il contacterait les propriétaires de toutes les voitures rappelées et leur indiquerait comment faire réparer les véhicules.

Les concessionnaires remplaceront l’airbag du conducteur « par un propulseur/gonfleur à la pointe de la technologie », indiquent les documents Volvo. Les propriétaires du dernier rappel américain seront informés par lettre à compter du 14 décembre.

