Assassin’s Creed Valhalla: quels niveaux de difficulté dois-je choisir

Ajuster vos niveaux de difficulté n’est jamais une mauvaise chose en matière de jeu, vous permettant de réduire la difficulté sur des aspects que vous n’aimez pas, mais vous permettant d’augmenter la difficulté sur les choses que vous faites, ajoute vraiment beaucoup à un jeu! Dans Assassin « s Creed Valhalla, vous pouvez faire exactement cela! Faites la difficulté que vous voulez qu’il soit!

Quels niveaux de difficulté dois-je choisir dans Assassin’s Creed Valhalla?

Le niveau de difficulté que vous devez choisir dans Assassin’s Creed Valhalla dépend entièrement de votre confort et de la rapidité avec laquelle vous souhaitez terminer le jeu. Comme vous pouvez peaufiner les trois aspects différents, cela dépend de ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas le plus.

Les trois niveaux de difficulté que vous pouvez modifier sont le combat, la furtivité et l’exploration, et chacun d’entre eux peut plus ou moins affiner la recherche des paramètres que vous souhaitez utiliser.

Combat, c’est un côté d’une médaille de la série Assassin’s Creed; comme vous ne pouvez pas vous cacher tout au long du jeu, il y aura des éléments forcés qui nécessitent un combat. L’autre face de cette médaille est Stealth; le côté furtif de cet aspect peut éliminer de nombreux ennemis avant de se diriger vers le sud, et le combat doit s’ensuivre. Lequel préfères-tu?

N’oubliez pas que l’augmentation de la difficulté dans n’importe quel contexte augmentera considérablement la longévité, en particulier lorsque vous augmentez le niveau d’exploration. En augmentant l’exploration, vous devrez faire attention en lisant des parchemins, des livres, toute information qui vous est donnée; vous devrez également écouter ce que les gens disent et trouver des emplacements en fonction de ces informations. Tout comme l’original Elder Scrolls Morrowind!

Notre conseil est de jouer sur la difficulté de base pour commencer, puis lorsque vous vous sentez plus à l’aise avec le jeu, augmentez la difficulté pas à pas. Il existe de nombreux nouveaux mécanismes dans le dernier jeu Assassin’s Creed, tels que la façon de guérir, car il n’y a plus de régénération automatique en dehors du combat.

Bien que votre choix puisse être entièrement basé sur une perspective de jeu de rôle, comment pensez-vous que les Vikings pensent ou agissent? Si les interprétations de vos Vikings sont qu’ils sont horribles en furtivité mais en combattants incroyables, ajustez le niveau difficile pour y arriver. Augmentez le niveau de difficulté Stealth jusqu’au niveau difficile et maintenez le combat à moyen ou facile et voyez comment vous l’aimez. Plongez-vous dans le monde des Vikings!

Alors qu’en est-il de l’exploration? Nous savons que les Vikings sont incroyables sur la mer, mais pourraient ne pas être aussi concentrés sur la terre. En fin de compte, modifiez les paramètres en fonction de la façon dont vous souhaitez jouer au jeu.

