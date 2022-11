Quelle est la taille de Jenna Ortega, la protagoniste de « Wednesday »

La série « mercredi» (« Merlina » en espagnol) déjà est disponible sur Netflixdevenant l’une des principales œuvres réalisées par l’actrice Jenna Ortegaqui joue le rôle principal, c’est pourquoi il a remarqué une augmentation notable du nombre de ses fans à travers le monde.

Quelques jours après la sortie de cette nouvelle œuvre de Tim Burton, un grand nombre de téléspectateurs réfléchissent encore à la fin surprise, tandis que d’autres se demandent encore s’il y aura une deuxième saison. Cependant, il y a ceux qui ont d’autres questions en tête et celles-ci tournent autour du jeune artiste aux racines latines.

Comme il est normal dans ce type de cas, les fans du protagoniste se sont beaucoup intéressés à elle, ils veulent donc connaître plus d’informations personnelles, donc cette fois nous parlerons d’un aspect qui n’est pas passé inaperçu dans les chapitres que Netflix a nous a présenté : sa taille.

Jenna Ortega joue Merlina Addams dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

QUELLE EST LA TAILLE DE JENNA ORTEGA ?

Lors de la première saison de « Mercredi », le personnage de Jenna Ortega Il a attiré beaucoup d’attention en raison de sa performance et des scènes dans lesquelles il a joué, mais il s’est également démarqué par sa petite taille. Et c’est que, comparée à d’autres personnages, elle a l’air plus petite, tant de gens se sont demandé quelle était sa taille.

Selon divers portails sur Internet, L’actrice de 20 ans mesure 1,55 m.ce qui peut se traduire par une petite taille, compte tenu du fait qu’aux États-Unis, la taille moyenne est généralement plus grande, comme on le voit avec les autres acteurs qui la dépassent de loin à cet égard.

Cependant, il est préférable d’avoir la propre version d’Ortega à ce stade afin d’être plus précis. Dans une récente interview accordée à Wired, elle a répondu à plusieurs questions que les internautes se posent souvent sur Google, et l’une d’entre elles portait sur sa taille.

D’après ce qu’elle a répondu dans l’interview visible sur YouTube, elle mesure environ 5 pieds 1 pouce, soit 1,55 m.

BANDE-ANNONCE POUR « MERCREDI »

Regardez la bande-annonce officielle de « Wednesday », une série de Tim Burton avec Jenna Ortega.

CHAPITRES DE « MERCREDI »