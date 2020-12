Geminid Meteor Shower 2020: Quand, où et comment le voir

La célèbre pluie de météores Geminid lancera des étoiles filantes brillantes en décembre. Ce sera une excellente année pour les Géminides, car le pic de la douche 13-14 décembre coïncide avec la nouvelle lune.

En l’absence d’interférence du clair de lune, les observateurs du ciel peuvent voir environ 60 à 120 météores par heure la nuit du sommet, selon le chroniqueur de Skywatching de 45secondes.fr, Joe Rao. Même après le pic, des météores brillants peuvent être visibles pendant les prochains jours.

« Ce sera la meilleure pluie de météores de 2020, sans aucun doute », a déclaré l’expert en météorites de la NASA Bill Cooke à 45secondes.fr. Le meilleur moment pour surveiller les Géminides est d’environ 2 heures du matin dans votre fuseau horaire local.

L’astrophotographe Béla Papp essayait de prendre une photo de lui-même avant que les nuages ​​n’obscurcissent le ciel, et a également réussi à capturer un météore géminide. Image prise en Hongrie le 11 décembre 2014. (Crédit d’image: Gracieuseté de Béla Papp)

Les Géminides sont considérés comme l’une des meilleures pluies de météores chaque année car les météores individuels sont brillants et ils arrivent vite et furieux. En 2019, en raison de la quasi-pleine lune, les Géminides n’en produisaient qu’environ 20 à 30 peuvent être visibles par heure. Bien qu’il soit mieux visible depuis l’hémisphère nord, les météores géminides peuvent également être repérés depuis l’hémisphère sud.

La pluie de météores Geminid a près de 200 ans, selon les archives connues – la première observation enregistrée a eu lieu en 1833 à partir d’un bateau fluvial sur le fleuve Mississippi – et est toujours en cours. En fait, il se renforce. C’est parce que la gravité de Jupiter a tiré le flux de particules de la source de la douche, l’astéroïde 3200 Phaethon, plus proche de la Terre au fil des siècles.

Quand les voir

Les météores géminides semblent diverger d’un seul endroit dans le ciel, appelé le radiant, situé dans la constellation des Gémeaux. Mais vous en verrez autant que possible si vous vous penchez en arrière et admirez le ciel entier – ils peuvent apparaître n’importe où dans le ciel, s’éloignant de ce point. (Crédit d’image: Sky & Telescope / Gregg Dinderman)

Les météores ont tendance à culminer vers 2 heures du matin, heure locale, d’où que vous observiez, mais peuvent être vus dès 21h00.

Les Géminides, comme leur nom l’indique, semblent émaner de la brillante constellation des Gémeaux, les jumeaux. Pour trouver des Gémeaux dans l’hémisphère nord, recherchez dans le ciel du sud-ouest la constellation d’Orion, le chasseur, qui est facile à repérer par les trois étoiles dans la «ceinture» du chasseur. Ensuite, regardez juste en haut et à gauche d’Orion pour voir les Gémeaux, haut dans le ciel sud-ouest. Dans l’hémisphère sud, les Gémeaux apparaissent en bas à droite d’Orion et les deux seront suspendus dans le ciel nord-ouest.

Bien que les météores semblent s’écouler loin des Gémeaux, ils peuvent apparaître partout dans le ciel. Pour de meilleurs résultats, vous devriez regarder légèrement loin des Gémeaux afin de pouvoir voir les météores avec des « queues » plus longues au fur et à mesure de leur passage; regarder directement Gemini vous montrera simplement des météores qui ne voyagent pas très loin.

En fait, la caméra tout-ciel de la NASA a capturé des vues incroyables sur les Géminides en 2018:

D’où viennent-ils?

Les Géminides sont associés à l’objet proche de la Terre 3200 Phaethon, un astéroïde qui peut avoir subi une collision avec un autre objet dans un passé lointain pour produire le flux de particules dans lequel la Terre se heurte – créant la pluie de météores.

L’astéroïde tourne autour du soleil tous les 1,4 ans. Il s’approche parfois de la Terre (à une distance de sécurité) et passe également très près du soleil, à l’intérieur de l’orbite de Mercure et à seulement 0,15 unité astronomique du soleil. (Une unité astronomique est la distance entre le soleil et la Terre: environ 93 millions de miles ou 150 millions de kilomètres.)

Les roches dans l’espace qui sont sur le point d’entrer en collision avec l’atmosphère terrestre sont appelées météoroïdes. Ceux qui traversent l’atmosphère sont appelés météores, et s’ils atteignent le sol (ce qui n’arrivera pas avec les Géminides, car les particules sont trop petites pour survivre au voyage), les roches sont appelées météorites.

L’orbite de l’astéroïde 3200 Phaethon, qui passe autour du soleil une fois tous les 1,4 ans. Bien qu’il s’agisse d’un astéroïde, son trajet allongé rappelle les comètes. La pluie de météores géminides survient chaque année lorsque la Terre traverse les débris laissés le long du trajet de l’astéroïde. (Crédit d’image: diagramme Sky & Telescope)

Comment obtenir la meilleure vue

Les pluies de météores ne nécessitent pas de jumelles ou de télescopes pour voir – juste vos yeux nus. Trouvez un endroit confortable pour vous allonger au sol, loin des lumières et idéalement dans une zone de ciel sombre. Apportez une couverture et habillez-vous chaudement si vous par temps froid. Donnez à vos yeux environ 20 à 30 minutes pour s’adapter à l’obscurité, puis asseyez-vous et profitez du spectacle.

