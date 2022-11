« Mercredi »: explication de la relation de Merlina avec l’oncle Lucas Addams

Le protagoniste de « mercredi » (« Merlina » en Amérique latine et « Miércoles » en Espagne), série netflix Créée par Alfred Gough et Miles Millar, elle se caractérise par être apathique, sombre et ne montrant aucune émotion, cependant, dans certains moments de la première saison Cela montre que vous pouvez ressentir de l’empathie.

Lorsque la personne manipulant le hyde se faufile dans sa chambre et blesse sévèrement Fingers, Merlina se tourne vers son oncle Lucas/Fester Addams (Fred Armisen) et alors qu’il tente de réanimer la victime, le personnage interprété par Jenna Ortega verse quelques larmes, ce qui n’était pas arrivé depuis qu’elle était une petite fille et que d’autres enfants avaient écrasé son scorpion de compagnie.

Un autre moment oùmercredi” montre ses émotions implique également Lucas. Lors des funérailles du maire Walker, une silhouette sombre apparaît et Merlina le suit dans les bois, où elle découvre que c’est son oncle préféré et un sourire se dessine sur son visage.

La première apparition d’Oncle Lucas / Fester Addams dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

POURQUOI MERLINA A-T-ELLE UN LIEN PARTICULIER AVEC SON ONCLE LUCAS ?

Bien que ce ne soit pas la seule fois que la jeune Addams sourit, c’est la première fois qu’elle reflète un véritable bonheur, car elle l’avait fait auparavant de manière sinistre. En outre, il devient clair qu’il lui fait beaucoup confiance car il lui parle des meurtres de Jéricho et le fait participer à son enquête.

De son côté, Lucas n’a aucun problème à admettre que Merlina est son membre préféré de la famille, et il semble également reconnaître que la jeune femme a le potentiel pour devenir un cerveau criminel comme lui.

Merlina a plus en commun et partage un lien et un niveau de compréhension plus forts avec son oncle Lucas qu’avec le reste du clan Addams.. Bien que tous soient exclus, ils sont marginalisés au sein de leur propre famille.

Pour cela, « mercredi” il est tellement à l’aise avec sa présence et n’a pas peur de montrer ses émotionsde sourire en le voyant apparaître après un long moment à pleurer quand la vie de Dedos était en danger.

En raison de l’excellente relation de Merlina avec l’oncle Lucas Addams, il est probable que le personnage de Fred Armisen revienne dans une deuxième saison de la série Netflix pour aider sa nièce à résoudre de futurs conflits.