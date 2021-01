Lupin NETFLIX Partie 2 Episode 6: Quelle date de sortie ?

Lupin est la dernière série de Netflix à se hisser dans le Top 10 de la plateforme, et quelques jours seulement après sa sortie, elle a déjà revendiqué une place dans le Top 3 des films et des émissions de Netflix. Le nouveau drame français, qui met en vedette Omar Sy, Vincent Londez et d’autres, raconte l’histoire d’Assane Diop (Sy), un concierge du Louvre qui prépare le hold-up ultime en visant une pièce particulièrement spéciale du musée : un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette.

Joel Keller du Decider a fait l’éloge de la série pour son intrigue passionnante dans sa revue Lupin, écrivant : « Les rebondissements de Lupin et une belle performance d’Omar Sy (qui est également le directeur artistique de la série, contribuant à établir l’aspect somptueux de la série) rendent l’émission éminemment regardable ».

Alors que Lupin vient de passer sur Netflix la semaine dernière, les fans réclament déjà d’autres séries à succès. Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Lupin sur Netflix :

SÉRIE LUPIN NETFLIX TRAILER :

Curieux de découvrir Lupin sur Netflix ? Regardez la bande-annonce de la série ci-dessous :

Y AURA-T-IL UNE SAISON DE LUPIN 2 SUR NETFLIX ?

Il est assez probable que nous aurons un deuxième épisode de Lupin, même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce officielle. Mais en jetant un coup d’œil rapide à la page de l’émission sur Netflix, vous verrez les mots « Partie 1 », ce qui laisse entendre qu’il y a plus à venir pour Lupin et ses aventures.

QUAND LA DEUXIÈME PARTIE DE LUPIN SORTIRA-T-ELLE SUR NETFLIX ?

Nous espérons recevoir la deuxième partie de Lupin plus tard dans l’année, mais la date officielle de la première n’a pas encore été fixée. Si Lupin suit les traces d’une autre série de Netflix, les Mystères non résolus, nous pourrions recevoir de nouveaux épisodes dans trois mois seulement. Netflix a sorti la première partie des Mystères non résolus en juillet et la deuxième partie en octobre. Il est donc possible que la deuxième partie de Lupin soit diffusée sur Netflix dès le mois d’avril. Mais revenez nous voir, car nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour !