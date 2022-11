Quelle est la fortune de Jenna Ortega, la protagoniste de Merlina

NETFLIX

L’actrice qui brille sur Netflix avec Wednesday a une valeur nette impressionnante à 20 ans. Découvrez combien il a gagné après avoir travaillé chez Marvel, Disney et plus encore !

©GettyJenna Ortega joue Merlina dans la nouvelle série Netflix.

Dans l’industrie du divertissement, il est courant de trouver des enfants acteurs qui participent à des films ou séries à succès mais qui abandonnent rapidement leur chemin à Hollywood. Seuls quelques-uns parviennent à se démarquer et à persévérer pour devenir des stars de la jeunesse. C’est le cas de Jenna Ortegaqui a commencé à jouer dès son plus jeune âge et éblouit aujourd’hui avec Merlin dans Netflix. Quelle est la fortune de cet artiste à succès de 20 ans ?

L’interprète choisi pour la nouvelle série de la famille addamsdirigée par Tim Burton, est né en 2002. Alors qu’il n’avait que six ans, il a commencé à montrer son intérêt pour le monde du cinéma et de la télévision. C’est pourquoi, alors qu’elle n’était qu’une fille, ses parents l’accompagnaient pour décrocher ses premiers rôles. Voici à quoi il ressemblait dans la sitcom Robpuis passez à CSI : NY. Et bien qu’il aurait pu rester dans de plus petites franchises, un immense studio lui a ouvert les portes.

Bien que peu s’en souviennent, en 2013, Jenna Ortega a participé à un film de l’univers cinématographique Marvel. Il s’agit de Iron Man 3où elle a donné vie à la fille du vice-président dans le long-métrage interprété par Robert Downey Jr. La société de super-héros a fonctionné comme une fenêtre sur le monde, puisque depuis, la petite Jenna n’a cessé d’être convoquée pour des rôles importants.

Insidious: Chapitre 2, Coincé au milieu, Jane The Virgin, Elena of Avalor, You, The Fallout, Scream, Studio Oui X Ce ne sont là que quelques-uns des projets qui l’ont distinguée comme l’une des jeunes artistes les plus prestigieuses de ces dernières années. Maintenant, son charisme est une tendance sur Netflix, puisqu’il joue dans Merlinqui met en vedette Christina Ricci et raconte les journées de mercredi à l’Académie Nunca Más alors qu’elle tente de résoudre un mystère dans lequel ses parents étaient impliqués il y a plus de 20 ans.

+ Quelle est la valeur nette de Jenna Ortega à partir de mercredi?

Pour des projets comme Hélène d’Avalor À Disney, tu sur netflix, Les retombées de Warner Bros. et la saga pousser un cri de Paramount, Jenna Ortega a su se constituer une immense fortune à seulement 20 ans. Selon Celebrity Net Worth, le site qui révèle la valeur nette des artistes, la nouvelle figure du N rouge a une fortune d’environ 3 millions de dollars. Dans tous les cas, le chiffre serait dépassé et le succès de Merlina ne serait pas encore comptabilisé.

