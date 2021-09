Quelle est la relation entre Jacob Elordi et Tom Holland ?

L’industrie fourmille d’acteurs jeunes et talentueux, notamment Tom Holland et Jacob Elordi. Tous deux cherchaient depuis des années une place dans le monde du cinéma et des séries et y sont parvenus avec succès puisqu’ils sont aujourd’hui deux des acteurs les plus connus au monde. Et, malgré le fait que leurs carrières aient été propulsées au sommet par deux films différents, la fureur qu’ils génèrent est la même.







D’un côté, Tom Holland est le grand protagoniste de la nouvelle version de Spider-Man dans Marvel. Bien qu’il travaille dans l’industrie depuis l’âge de 8 ans, lorsqu’il a participé à des comédies musicales, sa renommée maximale a été atteinte avec la première de Spider-Man : retour aux sources en 2017. Concernant Jacob Elordi, il a joué dans la trilogie de Le stand des baisers sur Netflix qui était l’un des plus regardés sur la plateforme dans le monde.







À tel point que, maintenant, Holland et Elordi sont devenus deux des artistes les plus acclamés par la critique et, en fait, leur base de fans a considérablement augmenté. Cependant, malgré le fait que de nombreux fans le souhaitent, du moins pour l’instant, ils n’ont jamais travaillé ensemble et, apparemment, ils ne le feront pas car ils ont deux styles très différents lorsqu’il s’agit de se produire devant la caméra.

Cependant, maintenant, ils partagent les gros titres parce que, puisqu’on savait que Tom Holland et Zendaya sont ensemble, la relation que l’actrice a eue avec Jacob est restée dans les mémoires de nombreux adeptes. Entre 2019 et 2020, les acteurs ont joué dans l’une des romances les plus discutées de ces années. Bien qu’ils aient toujours fait profil bas, ils n’ont jamais pu échapper aux paparazzi.

Jacob Elordi et Zendaya. Photo : (Vainty Fair)



Zendaya est l’une des actrices les plus connues au monde, mais elle a toujours veillé à ce que sa vie privée soit, justement, privée. En tout cas, il ne s’est jamais caché d’aucun photographe et, par conséquent, ses romances étaient connues. En 2019 les premières images d’elle avec Jacob Elordi Et, bien que personne n’en ait parlé, ils ont confirmé leur relation lorsqu’on leur a montré, via Instagram, des vacances en Grèce.

Tom Holland et Zendaya. Photo : (@tomholland2013)



Et maintenant, elle et Elordi ont pris des chemins très différents. Il est en couple avec Kaia Gerber, alors qu’elle a un énorme béguin pour son partenaire de Spider-Man, Tom Holland. Comme dans leur relation précédente, la chanteuse a également été photographiée avec Tom dans une voiture de Los Angeles en train de s’embrasser et avec ces photos, il était évident qu’ils étaient ensemble.

Pendant des années, les deux protagonistes de la trilogie Spider-Man ont prétendu n’être que des amis, mais maintenant leur lien a changé et ils ne se cachent plus. D’ailleurs, la dernière preuve en est le tendre salut que les Britanniques ont adressé à Zendaya pour son anniversaire.