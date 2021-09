Shang-Chi reviendra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ?

La dernière aventure de super-héros de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux joue maintenant dans les théâtres, remportant les éloges de la critique et du public. Avec Simu Liu dans le rôle principal du premier super-héros asiatique de Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sur la bonne voie pour enregistrer un record au box-office. Au milieu de tout le battage médiatique, l’une des choses dont on parle le plus est la scène des crédits intermédiaires de Shang-Chi. La scène présente des personnages MCU surprenants et fait de Shang-Chi un personnage de premier plan à l’avenir.

Avec Kevin Feige taquinant récemment que les personnages de Shang-Chi et la légende des dix anneaux réapparaîtra bientôt, les fans se demandent quand et où ce sera. La scène du générique de Shang-Chi fait pas mal de révélations, et nous envisageons si le personnage pourrait apparaître dans l’année prochaine Docteur Strange dans le multivers de la folie. Mais si tu n’as pas vu Shang-Chi et la légende des dix anneaux pourtant, méfiez-vous ! Il y a spoilers devant.

La scène du générique de Shang-Chi et la légende des dix anneaux a vu Wong analyser les Dix Anneaux. Il dit à Shang-Chi que lorsqu’il a utilisé les anneaux, leur pouvoir s’est fait sentir à Kamar-Taj. Brie Larson et Mark Ruffalo sont également dans la scène, et dans ce qui semble être la bibliothèque de Kamar-Taj, respectivement Captain Marvel et Bruce Banner.

Cela devrait être un soulagement pour les fans de Hulk que Bruce était sous sa forme humaine portant un plâtre et non le professeur Hulk de Avengers : Fin de partie. Comment est-ce arrivé? C’est un autre des mystères de Marvel. Quoi qu’il en soit, Banner et Danvers se demandent si les anneaux sont faits de technologie extraterrestre ou de vibranium; En fin de compte, ils ont conclu qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel et que Shang-Chi avait en quelque sorte réveillé les anneaux lorsqu’il les utilisait. Les anneaux appellent maintenant quelque chose ou quelqu’un.

Shang-Chi le producteur exécutif Jonathan Schwartz a récemment parlé à ComicBook et a dévoilé les liens du film avec d’autres films MCU et les origines des dix anneaux.

« Sa genèse à Shang-Chi, je pense, était assez organique. C’était juste un peu à propos de » Que voulons-nous que Wenwu fasse? Qu’est-ce qui a le plus de sens? Que pensons-nous qui va être un point culminant satisfaisant pour ce film?’ Et dans la mesure où il sera repris et diffusé dans d’autres films, émissions de télévision ou autres, je pense que seul l’avenir nous le dira. Seul le temps nous le dira. »

Schwartz a mentionné Docteur Strange dans le multivers de la folie car l’équipe du film Shang-Chi a dû travailler avec le plus, disant ce qui suit à propos de leur collaboration.

« Si vous avez vu le film, vous pouvez probablement le deviner. C’est juste beaucoup de conversations avec Kevin [Feige] à propos d’entrer, et que feraient-ils à ce moment-là, où cela s’intègre-t-il dans la chronologie, qui porte quoi… Pour ce film en particulier, qui est en quelque sorte sa propre continuité, c’était peut-être moins connecté en termes de chronologie que d’autres films, donc ces conversations étaient peut-être un peu plus faciles. »

Bien que les réponses de Schwartz ne soient pas tout à fait simples, il fait allusion à l’influence plus grande que prévu de Shang-Chi sur le MCU. Une théorie est que Sylvie tuant Kang, Shang-Chi utilisant les anneaux et le sortilège du docteur Strange qui tourne mal se produisent tous en même temps, menant à la guerre multiversale. Ou peut-être que Wong a décidé de faire appel au Sorcier Suprême lui-même pour mieux comprendre les origines sombres des dix anneaux. Les possibilités sont infinies.

Cela étant dit, il est très probable que nous reverrons Shang-Chi dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Réalisé par Destin Daniel Cretton et avec Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Michelle Yeoh et Benedict Wong aux côtés de l’acteur principal Simu-Liu, Shang-Chi et la légende des dix anneaux émerveille actuellement le public du monde entier. Assurez-vous de le vérifier uniquement dans les théâtres. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par ComicBook.

