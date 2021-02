Ces faux titres de Spider-Man 3 révèlent-ils vraiment quelque chose de beaucoup plus?

Ça a été un grand jour pour Spider-Man 3 nouvelles. Sachant que Tom Holland avait le potentiel de divulguer des secrets lors de sa grande poussée de presse pour Apple TV + et The Russo Brothers ‘ cerise, dans lequel l’acteur prend la tête, Marvel Studios a décidé d’aller de l’avant et a officiellement annoncé le titre du prochain chapitre de la saga Spidey du MCU. Spider-Man: pas de retour à la maison a pris Internet d’assaut ce matin, mais il a en fait été précédé de 3 faux titres partagés par le casting sur les réseaux sociaux. Bien que cela ressemblait au début à une pêche à la traîne amusante de Tom Holland et de ses camarades de casting, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus sinistre à pied, car on pense que ces faux titres pourraient en fait révéler le véritable méchant derrière Spider-Man: pas de retour à la maison.

Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont tous partagé de nouvelles images sur leurs comptes de réseaux sociaux, ainsi que des cartes de titre individuelles contenant chacune un nom différent. Cela semblait être une pêche à la traîne intelligente avec des titres qui comprenaient Téléphone maison, Home Slice et Home-Wrecker.

Pourquoi doivent-ils baiser avec nous comme ça? pic.twitter.com/rQxVoBKXO9 – Sean Abrams (@seanybrams) 24 février 2021

Les deux premiers films Spider-man du MCU contiennent une variation sur le mot maison, il était donc prévu que la troisième entrée suive. Et comme nous l’avons vu sur un tableau d’effacement de tirage au sort dans une vidéo qui annonçait No Way Home comme titre officiel, il y avait beaucoup de pitchs qui incluaient le mot home.

Au début, ces faux titres semblaient n’être rien de plus qu’une blague. Mais certains fans ont commencé à déduire le fait qu’il y avait peut-être une signification cachée derrière ces logos colorés. Bientôt, les détecteurs d’Internet plongèrent dans le mystère pour voir si quelque chose pouvait être décodé. Et bien sûr, il y a de fortes spéculations sur le fait que ce troll pourrait en fait donner le méchant principal. L’indice le plus important est que les trois cartes de titre ont été livrées avec une palette de couleurs particulière. Lorsqu’ils sont empilés les uns sur les autres, ils révèlent un gros indice possible.

Quelque chose se passe avec ces titres de Spider-Man 3 … dis-le. # SpiderMan3pic.twitter.com/r4FTBlXAPj – Jake Taylor (@ jaketaylor5454) 24 février 2021

Ces cartes de logo représentent clairement les couleurs les plus souvent associées à Green Goblin, qui était le principal antagoniste des films originaux de Sam Raimi mettant en vedette Tobey Maguire et des films Andrew Garfield. Et il a été beaucoup de rumeurs que Willem Dafoe reviendrait pour jouer le méchant dans les MCU Spider-Man 3. Des trois Spider-Men à l’écran, Tom Holland est le seul Peter Parker qui n’a pas encore croisé la route de Green Goblin. Comme le film se déroulerait dans le Spider-Verse, cela constitue le moyen idéal pour le gobelin de DaFoe de revenir sur la scène.

Il n’y a pas si longtemps, la rumeur disait que Willem Dafoe se trouvait sur ou à proximité du Spider-Man: pas de retour à la maison ensemble. D’autres personnes affirment que les trois titres différents représentent l’idée du multivers. Peut-être que la suite a de nombreux titres différents dans les différentes chronologies et univers parallèles dont nos dop challenger font tous partie.

En plus des cartes de titre, les trois acteurs en question ont également chacun laissé tomber une image individuelle du prochain épisode de MCU. Peut-être étaient-ils tous un peu anodins, comme s’ils avaient été tirés d’une aventure Hardy Boys. Mais les photos peuvent contenir quelque chose d’un peu plus «étrange» en y regardant de plus près.

maintenant tenez bon ….. ils sont avec Stephen nous devons faire une pause pic.twitter.com/t4UIqK4hgZ – anna (@nowayholmes) 24 février 2021

Nous savons que Benedict Cumberbatch reviendra en Spider-Man: pas de retour à la maison en tant que Docteur Strange, jouant le mentor de Peter Parker maintenant que Tony Stark est parti. Notre trio de jeunes stars est-il dans le manoir de Strange? Pourrait être. Alors, ces faux titres font-ils allusion à Green Goblin émergeant du multivers? Pourrait être.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man