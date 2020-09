Kolesnikova a disparu: poussé dans le bus par des hommes masqués

Le politicien de l’opposition Kolesnikowa est apparemment kidnappé dans la rue à Minsk. Un arbitraire qui n’a pas encore été vu au Bélarus non plus. L’appareil d’État autour du président Loukachenko continue de raviver le feu.

L’autocrate biélorusse Alexandre Loukachenko agit contre l’opposition avec une sévérité croissante. Lors de la traditionnelle marche dominicale des opposants à Loukachenko, les autorités de sécurité ont arrêté plus de 600 personnes. Mais ce lundi, la violence arbitraire a atteint un nouveau niveau: Maria Kolesnikova, l’un des leaders de l’opposition les plus connus du pays, aurait été kidnappée ce matin-là dans la capitale Minsk. Les partisans pensent qu’elle a été arrêtée.

« Près du Musée national d’art, j’ai vu un minibus garé avec le panneau » Communication « dessus. J’ai marché en avant et j’ai entendu un téléphone portable tomber, je me suis retourné, puis j’ai vu des gens en civil et masqués pousser Maria dans ce bus » , rapporte un témoin oculaire qui a immédiatement reconnu Kolesnikova sur le site d’information indépendant tut.by. « L’une de ces personnes a attrapé le téléphone portable, a sauté dans le minibus et elles ont toutes conduit. »

Depuis lors, il n’y a eu aucune trace du politicien d’opposition âgé de 38 ans. Les autorités biélorusses nient avoir quoi que ce soit à voir avec un possible enlèvement de Kolesnikova. Cependant, d’autres membres isolés du Conseil de coordination de l’opposition bélarussienne n’ont pu être atteints. Le conseil a vu le jour au cours des manifestations contre la victoire électorale discutable de Loukachenko. Il est particulièrement engagé dans de nouvelles élections.

« Le régime a montré une fois de plus qu’il n’agissait que par intimidation. L’enlèvement de Kolesnikova est une tentative claire de perturber le travail du Conseil de coordination », a déclaré la candidate à la présidence Svetlana Tichanovskaya, qui a défié Loukachenko lors des élections du 9 août. « Mais cela ne nous arrêtera pas. Plus ils nous intimident, plus les gens finiront par descendre dans la rue. » Tichanovskaya lui-même a dû quitter le pays involontairement pour la Lituanie peu après le vote.

Kolesnikowa est considéré comme un talent pour l’organisation

En fait, l’évolution n’est guère surprenante. Kolesnikova, 38 ans, a étudié pendant un certain temps à Stuttgart, mais a ensuite été ramené en Biélorussie par Viktor Babariko, à l’origine le plus important opposant de Loukachenko à l’élection présidentielle, pour des projets culturels dans sa Belgazprombank. Lorsque Babariko, qui a dirigé la filiale biélorusse de Gazprom pendant 20 ans, a annoncé sa candidature, Kolesnikova est devenu le principal organisateur de son équipe électorale.

Après que la banquière ait été arrêtée pour blanchiment d’argent présumé avant les élections et interdite d’y assister, elle a rejoint l’équipe de Tichanovskaya. Son mari, le blogueur bien connu Sergei Tichanowskij, a également été arrêté au milieu de la campagne électorale. Tichanovskaya a finalement dirigé le trio de l’opposition en tant que seul candidat autorisé à voter. Kolesnikowa a apporté une contribution décisive aux travaux de l’équipe conjointe de campagne électorale.

Bien que Kolesnikova n’ait jamais aspiré à un poste de direction, elle est considérée comme une organisatrice talentueuse et possède donc des qualités qui ne font pas partie des forces de nombreux autres membres du Conseil de coordination. C’est pourquoi elle y a également joué un rôle important. Lorsque Kolesnikova a récemment annoncé qu’il voulait fonder le parti Wmeste (« Ensemble ») autour de Babariko, le conseil a réagi avec surprise. Tichanovskaya a également critiqué cette mesure, entre autres parce qu’elle n’aurait pas été coordonnée avec les autres représentants de l’opposition.

Un danger pour Loukachenko

En tout cas, Maria Kolesnikova, qui est désormais le visage le plus connu de l’opposition en Biélorussie, est dangereuse pour Loukachenko, principalement grâce à ses qualités managériales. On ne sait toujours pas ce qui est réellement arrivé à l’homme de 38 ans. Cependant, il est très peu probable que son enlèvement présumé ait eu lieu à l’insu du Président. La question est maintenant de savoir quel effet leur disparition aura sur la suite des manifestations en Biélorussie. Parce que récemment, la situation s’est de plus en plus transformée en impasse.

D’une part, l’opposition parvient toujours à rassembler dimanche au moins 100 000 personnes à Minsk et des dizaines de milliers dans d’autres villes. Il ne fallait pas nécessairement s’attendre à ce que les actions de dimanche restent aussi importantes un mois après l’élection présidentielle. D’un autre côté, la dernière tentative de modifier considérablement l’équilibre des pouvoirs par une grève générale a pratiquement échoué. Loukachenko est soutenu non seulement par ses propres autorités de sécurité, mais aussi de plus en plus par la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que la visite d’Etat de Loukachenko à Moscou aurait lieu dans les prochains jours.

Au cours des deux dernières années, la Russie a déployé de grands efforts pour approfondir l’intégration de la Biélorussie dans le cadre de l’État déjà existant de l’Union. En Biélorussie, cela n’a pas été seulement considéré de manière critique par l’opposition, en raison de la perte imminente de souveraineté. Beaucoup craignent maintenant que Loukachenko puisse faire des concessions à Moscou. Ils pourraient être quelque chose en retour, par exemple pour les réserves de police promises par le président russe Vladimir Poutine pour la Biélorussie si les prétendus «extrémistes» là-bas, selon Poutine, deviennent incontrôlables.

Un tel arbitraire est nouveau, même selon les normes biélorusses

« Loukachenko a peut-être perdu sa légitimité. Mais il a trois autres piliers, dont les autorités de sécurité, les responsables régionaux qui dépendent de lui et du Kremlin », a déclaré le politologue biélorusse Andrei Yeliseyev. « Tant que l’opposition autour du Conseil de coordination ne parviendra pas à renverser l’un de ces piliers, Loukachenko restera au pouvoir. Même s’il n’est soutenu que par cinq pour cent ». L’affaire Kolesnikova peut-elle changer cette situation?

Viktor Babariko et Sergei Tichanowskij ont été arrêtés, Svetlana Tichanowskaya a dû fuir le pays. Du trio original, Kolesnikowa est le seul à rester en Biélorussie. À première vue, son enlèvement présumé n’est donc que la continuation de l’arbitraire de l’appareil d’État autour de Loukachenko, devenu actif des mois avant l’élection présidentielle.

Mais le fait qu’une figure de l’opposition populaire parmi les manifestants soit simplement enlevée sans être officiellement arrêtée est nouveau, même selon les normes biélorusses. Cela pourrait aggraver les protestations des manifestants, qui jusqu’à présent sont restés pour la plupart pacifiques. D’autant plus que la visite de Loukachenko en Russie devient bientôt de plus en plus un problème. Des sections de l’opposition se sentent trahies par la Russie parce que Moscou aide publiquement l’autocrate et tourne le dos au Kremlin avec des affiches et des slogans clairs.