Sam Heughan, Ian Somerhalder et Paul Wesley se sont affrontés

Avec le succès de Étranger Sam Heughan il a été catapulté, immédiatement, vers une renommée internationale. Lorsque la série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, est arrivée sur Netflix, la fureur était impossible à arrêter. Cette fiction, qui suit l’histoire romantique de Jamie et Claire (Caitriona Balfe), est un succès à travers le monde et cela a ouvert de nombreuses portes à l’acteur. Son nom étant mondialement connu, ainsi que son niveau d’acteur, il ne cesse d’ajouter des projets à son agenda.







En plus de Étranger, qui lancera bientôt sa saison six et commencera le tournage de la septième, Sam Heughan a déjà plusieurs films sortis. En réalité SAS : L’ascension du cygne noir vient de frapper le géant du streaming et est le plus regardé dans diverses parties du monde. Mais, au-delà du jeu d’acteur, cet artiste a différentes passions et l’une d’entre elles est liée au whisky.

Dans la quatrième saison de ÉtrangerLorsque Jamie et sa famille déménagent en Amérique, Fergus est celui qui lance le commerce du whisky. Avec une formule écossaise, les Fraser commencent à réussir dans cette mini-entreprise qui, en fait, les aide lorsqu’il s’agit de recruter des troupes pour combattre avec les rebelles. Et, l’amour pour cette boisson a traversé l’écran.

Est-ce que, dans la vraie vie, Heughan a sorti son propre whisky appelé Spiritueux de Sassenach. Ce nom vient du surnom que son personnage appelle Caitriona Balfe, puisque Sassenach en gallois signifie « étranger ». L’entreprise que l’acteur a créée connaît un grand succès au point que le 7 septembre, il lancera une édition limitée de sa boisson appelée Esprit de maison.

Cependant, Sam n’est pas le premier acteur à entrer dans ce monde, ni le premier à lancer sa propre marque. Il faut se rappeler que, deux des interprètes emblématiques et légendaires qui l’ont fait étaient Paul Wesley et Ian Somerhalder, qui ont joué les frères Stefan et Damon Salvatore dans Les journaux des vampires. Ses personnages, au cours de la série, étaient fans de bourbon puisque c’était ce qui les aidait à calmer la soif de sang.

Ian Somerhalder et Paul Wesley. Photo : (@iansomerhalder)



À tel point que, comme Heughan, leur amour pour cette boisson est allé beaucoup plus loin et ils ont eux aussi créé leur propre entreprise. Bourbon Bond de frère est le nom qu’ils ont donné à leur industrie. Mais, c’est cette chose même qui a opposé Somerhalder et Wesley à la star de Étranger. Alors qu’il semble que tout soit sous la forme d’une blague, Sam a reproduit une image se moquant de ses collègues.

La moquerie de Sam Heughan.



A travers ses stories Instagram, l’acteur s’est moqué de la publication de Magazine des spiritueux de cigares qui invite les utilisateurs à voter pour voir quel whisky ils préfèrent et il en sort vainqueur. D’ailleurs, il faut noter que ni Wesley ni Somerhalder n’ont donné leur avis sur la question, mais que Sam a mis un peu d’humour dans sa victoire en ajoutant des icônes amusantes aux adversaires.