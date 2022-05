Quelle est la probabilité que Tobey Maguire soit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ?

merveille

Les rumeurs génèrent de l’incertitude chez les fans de Marvel, car ces derniers mois, il y a eu des commentaires selon lesquels il a sa place dans Doctor Strange 2. Y a-t-il de réelles possibilités ?

© Sony Pictures/MarvelQuelles sont les chances que Tobey Maguire soit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Après avoir suscité un tollé presque sans précédent avec Spider-Man : Pas de retour à la maison fin 2021, le Univers cinématographique Marvel sera de retour avec Doctor Strange dans le multivers de la folie à partir du mercredi 4 mai prochain. Comme pour les projets de franchise, les rumeurs sont à l’ordre du jour et l’une d’elles indique que Tobey Maguire pourrait avoir un camée. C’est possible?

Dans la dernière bande de MCUl’acteur est revenu dans le rôle de son Peter Parker respectif, qu’il a incarné dans la trilogie réalisée par sam raimi et à cause de cela, il a gagné l’affection de millions de fans à travers le monde. Le réalisateur fait également son retour dans le genre super-héros avec cette histoire centrée sur le sorcier incarné par Benedict Cumberbatch, face aux conséquences du multivers.

+Tobey Maguire peut-il être dans Doctor Strange 2 ?

La rumeur a été générée en octobre 2020, alors que les commentaires sur un éventuel retour de Tobey en tant que Spider-Man ne faisaient que commencer. A cette époque, on disait qu’il avait signé un accord pour faire partie de deux productions, dont l’araignée et la suite de Doctor Strange.. Cela a augmenté après la confirmation de son retour dans la franchise, mais pour des raisons évidentes, aucune source officielle n’a fait référence à l’affaire.

Les espoirs du fandom ont grandi lorsque de nouveaux détails de l’intrigue ont été connus, comme un aperçu qui ce serait « un festival de camées », car c’est un déséquilibre total des réalités. En outre, un acteur de doublage portugais qui donne sa voix à Tobey Maguire dans ses films a mis en ligne une photo sur les réseaux avec l’actrice qui double Elizabeth Olsendonc ils auraient pu travailler sur un dialogue ensemble.

Cependant, certains sites comme Le rapport SRP Oui Avec un grand livre de puissancerapporté que Maguire ne ferait pas partie de Doc étrange 2en s’assurant que cela n’aurait aucun sens dans l’argument : « Pendant longtemps, ‘Doctor Strange 2’ était censé sortir avant ‘Spider-Man : No Way Home’. Inclure Tobey Maguire n’aurait pas eu beaucoup de sens lors de l’écriture et du tournage.« . Pour connaître la vérité, vous devrez aller au cinéma, mais il est possible que l’acteur ne fasse pas partie du film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂