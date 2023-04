Star Wars : Lucasfilm confirme 3 nouveaux films et le retour de Rey !

Plus de trois ans après le début du dernier Films Star Wars a annoncé Lucasfilm aujourd’hui au Célébration Star Wars Europe 2023 entier trois nouveaux films dérivés de la franchise populaire. Mais pas seulement, car les responsables ont également confirmé le retour de l’héroïne de la suite Rey!

Trois films, trois sections différentes de la chronologie

Mais avant tout : Lesdits trois nouveaux films ont actuellement pas encore de titres et il y a aussi peu d’informations sur le contenu de l’histoire respective. Le détails révélés vous rendre curieux à ce sujet: James Mangold (« Logan – The Wolverine »), par exemple, est censé faire un film sur le premier Jedi écrire et diriger, d’aussi « épopée biblique » est décrit.

Ce chiffre doit-il être le Premier Jedic’est-à-dire le fondateur de l’Ordre Jedi, agissez, l’intrigue devrait être d’environ 25 000 ans avant la saga Skywalker établi-toi. Le premier temple de l’ordre a été construit sur la planète Ahch-To fondée, à laquelle Luke s’était retiré dans « The Last Jedi ».

Le deuxième film serait de Le gourou de Star Wars Dave Filoni être réalisé, qui a déjà acquis une expérience de réalisation dans « The Clone Wars », « Rebels » et plus récemment « The Mandalorian ». On dit que son travail s’inspire d’un conflit entre les Nouvelle République et les restes de l’Empire Galactique dire.

De plus, le film doit belle histoire cohérente de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, le prochain Série Ahsoka et d’autres émissions Disney+ connexes conclure.

Le film de Dave Filoni devrait conclure l’histoire de la série Star Wars liée à The Mandalorian © Disney/Lucasfilm

Pendant ce temps, le troisième et dernier film Star Wars annoncé nous emmène dans le futur d’une galaxie très, très lointaine. Plus précisément, cela devrait provenir de Sharmeen Obaid Chinoy (« Mme Marvel ») était responsable des travaux 15 ans après L’Ascension de Skywalker jouez et laissez Rey reprendre le devant de la scène !

Dans le film, l’héroïne de la trilogie suite tentera créer un nouvel ordre Jedi. Comme annoncé lors du panel Star Wars Celebration correspondant, une fois de plus marguerite ridley dans le rôle de Rey Palpatine respectivement Ray Skywalker Être visible.

Les trois films « Star Wars » qui viennent d’être annoncés ont actuellement pas encore de dates de début. De plus, on ne sait toujours pas si au cinéma ou directement chez Disney+ sont à publier.