Quels sont les pouvoirs et capacités de Moon Knight ?

La série de »Chevalier de la Lune » a captivé tous les fans de merveille avec son récit particulier qui a été un changement total dans la formule de raconter des histoires de super-héros. L’atmosphère de la production Disney + a plusieurs symbolismes égyptiens comme référence qui sont couplés à l’histoire de ce personnage particulier, qui, bien qu’il ne soit pas l’un des favoris des fans, a remporté les applaudissements du public pour son histoire intrigante.

Bien que dans la nouvelle série, nous puissions voir pour la première fois en action le personnage de Marc Spectreil y a quelque chose qui n’est peut-être pas clair pour les téléspectateurs, car loin du changement de personnalité de Steven Grant, il n’est pas précisé quels pouvoirs ou capacités possède Moon Knight.

En fait, bien qu’il soit un puissant anti-héros, Moon Knight pourrait être considéré comme l’un des humains les plus forts de l’univers Marvel, car loin d’avoir un super pouvoir, il se distingue par ses grandes identités en tant que soldat, chauffeur de taxi et veilleur de nuit, capable de mener des vies différentes avec chacune de leurs personnalités.

Quels sont les pouvoirs de Moon Knight ?

Tout d’abord, il faut être clair sur l’histoire de Marc Spector, un humain qui faisait partie de la marine américaine, un membre de la CIA, un mercenaire et même un boxeur. Lors de sa première apparition dans la bande dessinée #32 de »Loup-garou de nuit » On dit que Spector est doué dans divers arts martiaux, sait utiliser des armes et des équipements de haute technologie et possède une pensée analytique avancée qui fait de lui un détective qualifié.

Presque mourant en Égypte, le dieu égyptien de la lune Khonshu vient à son secours et lui offre une nouvelle vie, donnant à Spector des capacités surhumaines renforcées par la force de la Lune.

Sous l’identité de Moon Knight, Spector acquiert une force physique accrue, établit un lien fort avec Khonshu, possède des pouvoirs de guérison, une vision nocturne, des réflexes très rapides et peut entendre la voix du dieu qui l’aide dans ses quêtes héroïques.

Il a même une capacité appelée Lunarkinesis, qui lui donne la capacité de contrôler les lunes, le rendant capable de manœuvrer n’importe quel instrument lié au corps en dehors de cette planète, y compris le marteau de Thor Mjölnir.

La raison pour laquelle Khonshu a choisi de sauver Marc Spector après un terrible passage à tabac dans le désert égyptien était que le dieu de la lune avait besoin d’une arme, un avatar pour blesser ceux sur Terre qui le méritaient. De cette façon, un pacte a été formé entre les deux et Moon Knight est né.

Actuellement la série »Moon Knight », mettant en vedette oscar isaacest diffusé sur Disney +, avec un nouveau chapitre en première tous les mercredis.