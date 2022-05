3 méchants Spider-Man très étranges qui devraient apparaître dans le MCU

merveille

La galerie des voleurs de Spider-Man est vaste et compte certains des personnages les plus mémorables de Marvel, mais il y a aussi de la place pour des cinglés.

homme araignée Il est l’un des super-héros les plus développés des romans graphiques et des films. Le grand écran propose trois versions du personnage de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui se sont même croisés dans le film Pas de retour à la maison avec l’excuse du multivers. En ce sens, le personnage compte un grand nombre de méchants grâce à une galerie inépuisable de « méchants » qui veulent rendre la vie impossible au wall-crawler.

méchants comme lui Lutin vert et le docteur pieuvre atteint le statut de classiques au sein merveille et ils sont récurrents dans les bandes dessinées et ont des versions cinématographiques impressionnantes de Willem Dafoe et Alfred Molina. Mais Spidey a aussi des personnages dans son catalogue d’antagonistes très rare qui pourraient apparaître dans le MCU et spoilers veut les mentionner.

+ Méchants Spider-Man rares

.3. Le kangourou

C’est un super-vilain australien qui a une incroyable capacité à faire des sauts impressionnants. Il a aussi une grande capacité pour la boxe et son image est quelque chose « primitif ». Frank Oliver a obtenu ces pouvoirs grâce à une mutation génétique causée par le Dr Jonas Harrow, l’un des nombreux scientifiques qui se concentrent sur le mal dans les pages de homme araignée.

.deux. Le puma

Thomas Fireheart est un méchant mexicain, un milliardaire qui investit sa fortune dans la recherche génétique pour créer le guerrier parfait pour sa tribu. A travers différentes avancées scientifiques justifiées par un mysticisme chamanique naissant, il devint de plus en plus comme un animal. Le Puma a croisé son chemin avec homme araignée à différentes occasions et pourrait rejoindre le MCU pour un rôle de soutien.

.une. Banjo

Cette fois, Peter Parker arrive dans une ville isolée du sud de la Pennsylvanie où une grande famille de les ploucs on les verra contre l’arachnide. Le représentant de cette lignée prête à combattre l’araignée sera le jeune Banjo, contrôlé par sa mère dominatrice, et peut-être l’ennemi le plus laid de l’histoire du wall-crawler. Banjo a 10 ans malgré sa taille conséquente et a un frère jumeau, Bugeye, également mutant comme lui mais plus petit. Boy est-ce un méchant étrange!

