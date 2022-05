L’ours cocaïne réalisé par Elizabeth Banks arrivant en 2023 est basé sur une histoire vraie

Universal a annoncé lundi qu’Elizabeth Banks dirigerait Ours cocaïne, basé sur l’histoire vraie d’un ours noir qui a consommé un sac de sport rempli de cocaïne. Par date limite, le film sortira en salles le 24 février 2023.

Écrit par Jimmy Warden, le film mettra en vedette une distribution d’ensemble comprenant Keri Russell (Les Américains), O’Shea Jackson Jr (Obi Wan Kenobi), et Ray Liotta (Champ de rêves), et est décrit comme un « thriller axé sur les personnages inspiré par de vrais événements qui se sont déroulés dans le Kentucky en 1985 ». Mettant également en vedette dans Ours cocaïne sont Alden Ehrenreich (Solo : Une histoire de Star Wars), Jesse Tyler Ferguson (Famille moderne), Margo Martindale (BoJack Cavalier), Kristofer Hivju (Le Trône de Fer), Prince de Brooklyn (À la maison avant la tombée de la nuit), Christian Convery (Gourmand), Kahyun Kim et le nouveau venu Scott Seiss.

En plus de la réalisation, Elizabeth Banks produit également Ours cocaïne. Le Parfait actrice, qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Emplacement parfait 2, dont le week-end d’ouverture brut de 69 millions de dollars a établi un record du week-end d’ouverture pour un premier réalisateur, a fondé une société de production avec son mari Max Handelman en 2002, Brownstone Productions. Handelman produit le film, avec Phil Lord et Christopher Miller, qui ont réalisé Le film Legoet Aditya Sood pour Lord Miller Productions, et Brian Duffield.

Cocaine Bear est basé sur une histoire vraie





Ours cocaïne s’inspire d’une histoire vraie : l’année était 1985 ; l’État était la Géorgie ; et la victime était un ours noir innocent de 175 livres qui a accidentellement trouvé un sac de sport qui contenait autrefois 70 livres de cocaïne et l’a ingéré. La cocaïne valait 15 millions de dollars. Lorsque les flics sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé 40 sachets de drogue vides près du corps de l’animal mort – la cause du décès était sans aucun doute une surdose.

Le sac de sport est tombé de l’avion du trafiquant de drogue Andrew Thornton, qui était le fils de riches éleveurs de chevaux du Kentucky. Selon Le Indépendantqui a rapporté que le Georgia Bureau of Investigations avait découvert que Thornton, « un ancien avocat et agent de la police des stupéfiants », avait fait une course de contrebande de cocaïne lorsqu’il est tombé mort en essayant de sauter de son avion et « s’est cogné la tête sur le queue de l’avion. » Il a été retrouvé portant des lunettes de vision nocturne, un gilet pare-balles et des mocassins Gucci, et avec 4 500 € en espèces sur lui, plusieurs couteaux, deux pistolets et une clé de l’avion.

Les autorités ont retrouvé l’ours mort trois mois après la mort de Thornton. « Son estomac était littéralement rempli à ras bord de cocaïne. Il n’y a pas un mammifère sur la planète qui pourrait survivre à cela », a déclaré le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie de l’ours. « Hémorragie cérébrale, insuffisance respiratoire, hyperthermie, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral. Vous l’appelez, cet ours l’avait.

Cependant, Banks a décrit le film comme un thriller, il est donc probable qu’elle prendra quelques libertés créatives avec le Ours cocaïne récit. Puisque le vrai « ours cocaïne » est mort avant que les autorités ne trouvent le mammifère, personne ne sait ce qui s’est passé avant l’overdose (bien que l’ours ait probablement fait une overdose rapidement avec autant de cocaïne dans le système du mammifère).





