Avatar : The Way of Water : de quoi parle la suite tant attendue ?

Sorti il ​​y a bientôt 13 ans, le premier »Avatar » dirigée par James Cameron Il est devenu un succès depuis sa sortie, se plaçant comme l’un des films les plus rentables de tous les temps. Depuis, le réalisateur a assuré que le film aurait une suite, qui après plusieurs années d’attente, sortira enfin en salles cette année.

La suite du film s’appellera »Avatar : la voie de l’eau » et ramènera la plupart de sa distribution originale, où nous verrons la tribu Na’vi de retour au pays de Pandore. Bien que l’on sache très peu de choses sur l’intrigue et les détails du film, la direction reviendra à Cameron, qui promet d’apporter un succès aussi écrasant que »Avatar ». C’est ce que l’on sait du nouveau film.

Quelle sera l’histoire d’Avatar 2 ?

Se déroulant de nombreuses années après le premier film, bien que moins d’années qu’il ne s’est écoulé entre ses deux films, « Avatar : la voie de l’eau » se concentrera sur Jake Sully, son partenaire Neytiri et leur famille. Malheureusement pour eux, les émeutes et la confusion consomment bientôt les Na’vi en raison d’une nouvelle menace qui a l’intention de consommer les ressources de Pandora. Avec cela, la tribu doit s’aventurer entièrement dans une autre section de Pandora pour survivre.

On dit que le film reprend les thèmes environnementaux du premier sans les exagérer, en mettant l’accent sur le divertissement. Bien que des suites soient déjà prévues, »The Way of Water » sera écrit comme une histoire concise et n’aura aucun lien avec le prochain film. C’est parce que Cameron a récemment assuré que les films » Avatar » suivants seraient une histoire distincte de l’intrigue originale.

Pourquoi la suite d’Avatar a-t-elle mis si longtemps à sortir ?

En 2009, l’année de la sortie du film original, James Cameron a déclaré qu’il voulait faire au moins deux autres suites à »Avatar ». Après le succès du film, la suite de son histoire devait sortir en salles en 2014 et 2015, mais la technologie nécessaire pour réaliser la production n’était tout simplement pas disponible.

Il a été dit que la technologie de »The Way of Water » utilise un système de capture de mouvement à la pointe de la technologie, pionnier dans l’utilisation de certaines méthodes d’animation et de production au cinéma, ce qui montre pourquoi il pourrait y avoir était bon que le film ait attendu si longtemps pour sortir.

En 2017 et 2018, l’équipe a commencé à filmer divers segments sous-marins qui feront partie de » The Way of Water », bien que les parties en direct et en direct aient été filmées plus tard et brièvement reportées en raison de la pandémie de COVID-19 19.

De retour au tournage en Nouvelle-Zélande, les deuxième et troisième films d’Avatar (qui ont été tournés consécutivement) sont devenus les premiers grands films hollywoodiens à reprendre la production après l’arrêt de la pandémie. Le tournage s’est terminé en septembre 2020 et s’est assuré que 95% de » Avatar 3 » avait déjà été filmé également.

Quand sortira enfin Avatar : La Voie de l’Eau ?

La suite de »Avatar » a eu 8 retards depuis son annonce, avec sa première sortie initialement prévue pour décembre 2014. Ses derniers retards ont eu lieu lorsque le film devait sortir en décembre 2020, pour ensuite changer son date de 2021, jusqu’à ce que »The Way of Water » verra enfin le jour (s’il n’y a pas d’autre délai), le 17 décembre 2021. La bande dévoilera sa première bande-annonce lors des fonctions de »Doctor Strange dans le multivers de la folie », qui sortira en salles le 4 mai.