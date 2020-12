Quel était le vrai nom d’Etta James?

Quand on pense aux plus grands chanteurs de rythm-and-blues de tous les temps, le nom Etta James vient toujours à l’esprit. L’artiste lauréate d’un prix Grammy avait une voix rauque qui a laissé le public enivré par son son soul. En ouverture des Rolling Stones au début des années 80, le chanteur de «Something’s Got a Hold on Me» a acquis une notoriété grand public. Ce que les fans ne savaient pas, c’est que James était son nom de scène et que le musicien était en fait né sous un autre surnom.

Les débuts de la carrière du chanteur

Selon Brittanica, à l’âge de 14 ans, le chef d’orchestre Johnny Otis a découvert James et l’a prise sous son aile. Elle jouait avec un groupe de doo-wop au coin de la rue appelé les Creolettes. Plus tard, le nom du trio féminin est devenu The Peaches. En 1960, James a signé un accord avec Chess Records où elle a créé des chansons emblématiques telles que «All I Could Do Was Cry» et son interprétation sincère de «At Last».

Après s’être fait un nom dans l’industrie de la musique, James a quitté le label et a commencé à tourner. Malheureusement, une dépendance à l’héroïne qui a commencé dans les années 60 ne l’a jamais quittée. Elle a également commencé à consommer de la cocaïne et a fini par se taire pendant plus de sept ans. En 1988, James est revenu avec son album infâme Démangeaison de sept ans. Elle a continué à enregistrer et en 2011 son single «The Dreamer» était la dernière chanson qu’elle ait jamais interprétée.

Le vrai nom d’Etta James

CONNEXES: Combien de fois Billie Holiday s’est-elle mariée?

Etta James est née à Los Angeles, Californie, le 25 janvier 1938. Son nom d’origine est Jamesetta Hawkins. Sa mère, qui a accouché à l’âge de 14 ans, a placé l’enfant en famille d’accueil. Son père n’a jamais fait partie de la vie de James.

Elle a commencé à chanter à l’âge de 5 ans et a subi de graves violences physiques de la part de son directeur musical à la chorale de l’église Echoes of Eden dans le centre-sud de Los Angeles, selon The Independent. Sa voix forte lui a été attribuée en la frappant violemment à la poitrine pour créer un son déchirant.

La mère du chanteur légendaire est revenue alors que James n’avait que 12 ans et ensemble, ils ont déménagé à San Francisco. C’est là que James a développé sa passion pour la musique et a commencé son illustre carrière. Otis est crédité d’avoir aidé James à développer son nom de scène. Il lui a suggéré d’inverser son prénom de Jamesetta, devenant la désormais infâme Etta James.

Une vie de réalisations

James avait une voix dynamique et terrestre qui ne ressemblait à aucune autre. Son son rugueux et profond a laissé le public ressentir son âme alors qu’elle chantait un tube après l’autre. Elle a été l’une des premières femmes à interpréter ce qui est devenu la musique soul.

Le légendaire chanteur de blues a remporté six Grammy Awards et, en 2003, a reçu le Lifetime Achievement Award de l’industrie. En 1993, James a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Elle est également un membre très apprécié du Blues Hall of Fame et du Grammy Hall of Fame.

Pierre roulante a classé James au 22e rang de leur liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps. La chanteuse country et candidate Bonnie Raitt a commenté: «Il se passe beaucoup de choses dans la voix d’Etta James. Beaucoup de douleur, beaucoup de vie mais, surtout, beaucoup de force. Raitt a poursuivi: «Elle peut être si rauque et abattre une chanson, puis briser votre cœur avec sa subtilité et sa finesse la suivante.

Rédacteurs à Pierre roulante ont rapidement accepté, en disant: « James est souvent considéré comme la maman ultime du blues, sa voix est un rouleau compresseur alimenté par des cuivres et du sass. »

Le puissant artiste, qui a joué pendant plus de six décennies, est décédé en Californie le 20 janvier 2012, à 73 ans. Elle a laissé un héritage durable de son son emblématique rythmique et blues. D’innombrables mariés prendront à jamais leur première danse aux sons émouvants de «Enfin».