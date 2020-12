Qu’est-ce que Stan Twitter? Comment la culture des fans obsessionnelle et féroce nuit à la société

Stan Twitter est le moteur du succès commercial des artistes les plus populaires au monde. Mais comment ces adeptes cultes sont-ils nés et à quel prix?

Le 30 octobre 2020, quelques jours avant les élections américaines, les flux Twitter ont explosé avec une entrée tardive dans la course à la présidentielle: Ariana Grande avait abandonné son nouveau clip pour Positions et Stan Twitter perdait la tête.

Les images de la vidéo d’Ariana Grande portant un chapeau de casemate inspiré de Jackie O et se pavanant à la Maison Blanche ont remplacé les mises à jour sur le vote anticipé. Les tweets ordonnant aux gens de «#StreamPositions» ont noyé les commentaires «#VoteBlue» et «#MAGA».

L’album du même nom de Grande s’est ouvert avec 174 millions de flux, entrant dans le tableau d’affichage au numéro 1 – c’est plus de flux que les personnes qui ont voté aux élections avec le taux de participation le plus élevé de l’histoire.

Les fans d’Ariana Grande, ou «stans», ne sont pas le seul groupe à faire le travail des équipes de relations publiques gratuitement. Twitter regorge de sous-cultures multiples se consacrant à diverses célébrités qui pourraient ne jamais connaître leurs noms.

Qu’est-ce que Stan Twitter?

Stan Twitter sont les super fans dévoués qui ont fait du fandom de la culture pop un sport de compétition.

Les fandoms sont en concurrence presque constante avec d’autres groupes, cherchant à éliminer les artistes préférés des autres des charts en streaming et à se battre pour les nominations aux prix.

Le succès commercial de leur artiste préféré est au cœur de la culture stan. Ces fans se persuadent et se font honte d’assister à plusieurs concerts, d’acheter plusieurs exemplaires du même album et de posséder des produits dérivés.

Les fans du groupe K-Pop BTS – qui s’appellent ARMY – ont leur propre «Ultimate ARMY Streaming Guide» qui détaille exactement comment diffuser, boucler et partager de la musique BTS en excès sans ressembler à un robot.

Il semble y avoir une sorte de fierté qui vient avec le fait que votre idole grimpe de quelques crans sur une liste riche de Forbes, même si les stans eux-mêmes ne verront jamais une part du gâteau.

Quand Stan Twitter a-t-il commencé?

Le nom vient du morceau de 2000 d’Eminem «Stan» sur un fan de harceleur meurtrier. Eminem écrivait sur la culture des fans de la fin des années 1900 qui existait principalement sur des sites de fans dédiés ou des forums Internet.

Lorsque MySpace a été fondé en 2003, cela a marqué un changement qui a mis les fandoms sur une scène plus publique. Soudainement, les fans pourraient se connecter plus directement avec les artistes que jamais avant de créer plus de concurrence alors qu’ils se disputaient l’attention.

Au moment où Twitter et les iPhones ont été déployés, les fans étaient de plus en plus à l’aise pour consacrer beaucoup de temps et d’énergie à soutenir les artistes.

Sur des forums en ligne silencieux et sur une scène publique partagée, les fans ont également commencé à rivaliser avec d’autres fandoms tout au long des années 2010. Cela a donné naissance à ce que nous appelons aujourd’hui la culture stan.

Si «Beyhive» de Beyonce pouvait se vanter d’avoir remporté le plus grand nombre de Grammys de tous les autres artistes en 2010, Belieber de Justin Bieber allait faire de «Baby» la vidéo YouTube la plus regardée la même année.

Le genre d’excitation fébrile manifestée par les fans les pousse à vouloir se surpasser. Stan Twitter a trouvé son chemin sur Instagram, TikTok et YouTube où les fans reçoivent le «meilleur commentaire» en commentant la chose la plus scandaleuse possible afin d’obtenir des likes ou d’être remarqués par leur idole.

Quand le «stanning» va-t-il trop loin?

Alors que 2020 stans embrasse le terme comme affectueux plutôt qu’insultant, les stans d’aujourd’hui présentent souvent les mêmes tendances obsessionnelles que le superfan fictif d’Eminem.

Une dévotion pure et pure à un artiste est obligatoire dans la culture stan. Lorsque Taylor Swift se dispute publiquement avec Scooter Braun, les fans sont allés jusqu’à arrêter de soutenir d’autres artistes qui étaient toujours sous contrat avec le magnat de la musique.

Pour ces fans, c’est le moins qu’ils puissent faire pour un artiste qui les a touchés sur le plan émotionnel à travers de nombreux albums. Mais cette relation est finalement unilatérale et enracinée dans un système qui place les célébrités sur un piédestal injustifié.

Tout comme la façon dont «Stan» d’Eminem a été inévitablement déçu par le manque de réponse de son idole à ses lettres, la plupart des fans ne verront jamais un retour sur leur investissement dans un artiste.

Ensuite, il y a le côté toxique de la culture stan qui voit les fans répandre la haine contre quiconque exprime autre chose que l’adoration pour son idole. En 2018, lorsque l’écrivain Wanna Thompson a partagé un DM haineux qu’elle avait reçu de Nicki Minaj après avoir exprimé son aversion pour la musique du rappeur, les fans de Nicki ont envoyé des menaces de mort à Thompson et à sa fille.

Les fans d’Ariana Grande sont connus pour fermer agressivement toutes les conversations autour de son appropriation de la culture noire. Pendant ce temps, Cardi B stans a refusé de renoncer à son soutien à la rappeuse latina, même après avoir publiquement refusé d’arrêter de dire le mot « N » en 2017.

La pression exercée au sein de la culture stan pour toujours soutenir sans relâche les artistes empêche les fans de tenir leurs idoles pour responsables d’actes répréhensibles évidents. Ce statut divin accordé aux artistes les libère de tout type de norme morale.

Au lieu d’avoir de la place pour défier les artistes et chercher plus auprès des personnes que nous idolâtrons, les stans doivent soutenir aveuglément ou risquer une réaction de leur propre fandom.