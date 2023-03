One Punch Man : Est-ce que Tatsumaki porte des sous-vêtements dans le manga ?

Une des grandes inconnues du manga et de l’anime populaire »un coup de poing »est de savoir si Tatsumaki, également connue sous le nom de Tornade de la Terreur, porte des sous-vêtements sous ses vêtements, un débat qui a fait beaucoup parler parmi tous les fans de l’histoire créée par UN et illustré par Yusuke Murata.

Depuis sa première apparition dans » One Punch Man », beaucoup ont commenté que Tatsumaki porte des sous-vêtements, car ne pas les porter serait trop éloigné de la personnalité du personnage. Cependant, d’autres ont fait valoir qu’en raison des angles des panneaux dans lesquels Tatsumaki apparaît, il lui est presque impossible de porter une forme de sous-vêtement.

Ce débat a finalement pris fin dans le chapitre 181 du manga » One Punch Man », qui suit beaucoup Tatsumaki après que Saitama lui ait dit qu’il pouvait lui montrer tout son pouvoir. Même ainsi, le point le plus commenté par les fans est un panneau où Tatsumaki est vue en train de pousser contre le mur, où sa robe est relevée et on la voit en effet porter des sous-vêtements.

Parce que Tatsumaki est tellement déterminée à prouver son pouvoir à Saitama, elle ne se rend même pas compte que lorsqu’elle pousse le mur et que sa robe se soulève, elle se retrouve devant elle, King, un héros de classe S qui remarque ses vêtements. Intérieurement et ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe, il note mentalement ce fait alors que Tatsumaki et Saitama s’envolent et poursuivent leur combat destructeur.

Ce serait la première fois dans tout le manga » One Punch Man » où les sous-vêtements de Tatsumaki sont montrés, même avec la nature révélatrice de la robe qu’elle porte toujours. Pour beaucoup, cela signifiait la fin de l’intrigue sans fin, bien que d’autres aient noté que cette révélation avait été faite avec la version cartoon de Tatsumaki.

Ce style artistique est généralement réservé à des fins comiques dans » One Punch Man » et pour augmenter les réactions des personnages, et ne reflète pas nécessairement la façon dont tout le monde dans l’univers les voit.

Il est même impossible que le type de sous-vêtement que Tatsumaki porte dans ce panneau soit son style de sous-vêtement habituel compte tenu de certaines de ses poses dans d’autres panneaux tout au long du manga.

Cependant, les deux arguments sont valables compte tenu également du fait que King a reconnu avoir vu les sous-vêtements de Tornado. Quoi qu’il en soit, c’est la première ligne directrice pour les fans de » One Punch Man » pour arrêter ce débat sans fin et prêter attention aux autres problèmes de l’histoire.