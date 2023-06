Le Dr Phil ne regrette pas l’interview controversée de Shelley Duvall

Tandis que le Shelly Duvall interview de 2016 a été l’un des moments les plus controversés de Dr Phil, Phil McGraw lui-même ne regrette rien. Comme Duvall vivait une vie recluse, c’était la première fois que de nombreux fans la voyaient depuis longtemps. L’entretien a révélé que le Popeye star était aux prises avec une maladie mentale, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles Dr Phil « exploitait » Duvall à un moment vulnérable de sa vie. La fille de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick, et l’actrice Mia Farrow faisaient partie de ceux qui fustigé publiquement Dr Phil au fil de l’épisode.





Dans une nouvelle interview pour Qui parle à Chris Wallace ? sur CNN, McGraw a abordé la tristement célèbre interview. Alors que la série est maintenant terminée et que McGraw a eu le temps de réfléchir, il dit qu’il ne regrette pas la façon dont l’épisode de Duvall a été géré. En réponse aux accusations d’avoir exploité l’état de Duvall, l’animateur de télévision admet que la façon dont l’épisode a été promu aurait pu être fait différemment. Cela dit, il dit qu’il ne ressent aucun regret, notant qu’il avait déployé de grands efforts pour aider Duvall hors caméra, suggérant que les téléspectateurs ne connaissaient pas toute l’histoire.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je ne regrette pas ce que j’ai fait, je regrette que cela ait été promu d’une manière que les gens pensaient comme inconvenante », explique McGraw. « Il y a des parties de cette histoire dont je n’ai pas parlé et dont je ne parlerai pas en particulier, mais je peux dire en général que nous avons travaillé avec sa famille. Nous avons travaillé avec elle pendant plus d’un an hors caméra, après cela fait, et en lui offrant des opportunités de soins psychiatriques en hospitalisation et en ambulatoire. Je ne peux pas vous dire jusqu’où nous sommes allés.

Il a ajouté: « Les gens qui l’ont critiqué, personne ne leur a jamais demandé ce qu’ils avaient fait pour essayer de l’aider. Et la réponse est, pas une putain de chose. »

En relation: La nomination de la pire actrice Razzie de Shelley Duvall pour The Shining a été annulée





Shelley Duvall est revenue au cinéma

Dreznick Goldberg Productions

En 2021, Duvall elle-même aborderait le Dr Phil situation dans une interview séparée avec The Hollywood Reporter. Interrogée sur l’épreuve, l’actrice est devenue visiblement « affligée », continuant à partager ce qu’elle ressent pour McGraw après avoir réfléchi à cette controverse.

« J’ai découvert le genre de personne qu’il est à la dure », a noté Duvall. « Ma mère ne l’aimait pas non plus… Il a commencé à appeler ma mère. Elle lui a dit : ‘N’appelle plus ma fille.’ Mais il a commencé à appeler ma mère tout le temps pour qu’elle me laisse lui parler à nouveau.

En réponse, un porte-parole de Dr Phil a déclaré : « Nous regardons chaque Dr Phil épisode, y compris Miss Duvall et sa lutte contre la maladie mentale, comme une opportunité de partager des informations et des perspectives pertinentes et utiles avec notre public. Nous n’attachons pas la stigmatisation associée à la maladie mentale, ce que beaucoup font. Personne d’autre n’offrant de l’aide, notre objectif était de documenter la lutte et d’apporter des ressources incroyables pour changer sa trajectoire comme nous l’avons fait depuis tant de plus de 19 ans.

Duvall est également revenu au théâtre depuis. L’année dernière, il a été rapporté que Duvall avait rejoint le casting du film d’horreur indépendant Les collines forestières. Le film est sorti Halloween dernier.