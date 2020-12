Est-ce que Tyler Perry est gay? Comment les rumeurs sur sa sexualité ont commencé

La rumeur selon laquelle Tyler Perry est gay a été dissipée par l’acteur Tyler Lepley de « P-Valley » dans une interview sur le podcast « Lip Service » d’Angela Yee.

Perry, qui dirige son feuilleton aux heures de grande écoute Le Have et le Have Nots a été répandu pendant des années pour être gay – et est-il?

Tyler Perry est-il gay?

Peut-être que le réalisateur pourra enfin lui cacher ces rumeurs non étayées.

Dans l’interview avec Yee, Lepley a déclaré qu’il avait commencé à entendre des rumeurs sur des gens disant que lui et Perry étaient homosexuels lorsqu’il a joué dans sa première émission, Perry’s Le Have et le Have Nots.

« Je suis sorti sur un spectacle de Tyler Perry et pour une raison quelconque [Perry] obtient un rap comme ça et je connais Tyler personnellement et il n’est pas gay. J’ai été vu autour de lui et tout d’un coup «il déteint sur moi» et les gens se sentaient comme si j’étais gay ou quelque chose du genre », a déclaré Lepley dans l’interview.

Dans les commentaires d’Instagram de The Jasmine Brand qui a republié la partie de l’interview «Lip Service» des rumeurs, les fans se sont disputés avec Lepleys en disant: «Bébé, peut-être que vous ne devriez pas parler pour lui. Parce que son thé est sorti depuis des années »et« Comment quelqu’un peut-il parler avec certitude de la sexualité de quelqu’un d’autre? » Un autre fan a également déclaré que «Tyler Perry est gay. Peut-être pas gay avec toi mais il est définitivement gay.

D’autres fans notent que Perry est une figure éminente et respectée de la communauté chrétienne noire, et un fan a spéculé dans un fil Reddit que son christianisme pourrait être une raison pour laquelle il ne s’est pas manifesté. «Tyler Perry est très, très chrétien. Il a eu des rumeurs gay autour de lui pendant des années, mais il n’a jamais rien dit publiquement.

Pourquoi les fans pensent-ils que Tyler Perry est gay?

Dans le passé, Perry a soutenu les droits des homosexuels – notamment en 2016 lorsqu’il a exprimé son urgence pour le gouverneur de Géorgie Nathan Deal de rejeter un projet de loi discriminatoire à l’égard de la communauté LGBT. Le porte-parole des studios Tyler Perry a déclaré: « nous croyons en l’inclusion et l’égalité pour tous ».

En 2019, Perry a créé un refuge pour les femmes sans-abri et les jeunes LGBTQ dans son complexe de studios de cinéma d’Atlanta à Atlanta, en Géorgie.

Le fait que Perry joue une femme dans tous ses films Madia a toujours amené les fans à remettre en question sa sexualité. Les fans ont également émis des hypothèses sur son histoire d’embauche de gars musclés pour ses pièces de théâtre et ses films sont un signe de sa vraie sexualité. D’autres pensent que le fait qu’il soit un homme célibataire prospère sans enfants suggère quelque chose. (De toute évidence, aucun de ces faits susmentionnés ne suggère quoi que ce soit, mais cela n’a pas empêché la spéculation de persister.)

Quelle est l’histoire de la relation de Tyler Perry?

Perry a révélé le 16 décembre qu’il était de nouveau célibataire après une longue histoire avec son ex-petite amie et mannequin éthiopienne Gelila Bekele.

L’ex-couple s’est rencontré en 2007 après avoir assisté à un concert de Prince et s’est bien amusé. Ils se fréquentent depuis des années, et ont même eu un enfant ensemble en 2014 nommé Aman Tyler Perry.

Dans le passé, on aurait dit que Perry aurait daté le mannequin et l’animateur de talk-show Tyra Banks, après avoir été aperçu en public plusieurs fois en 2006, et Idole américaine alun Fantasia Barrino en raison de leur étroite amitié.

