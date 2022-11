Quel âge a Guadalupe Farfán, l’actrice qui joue July dans « Al fondo hay sitio » et qu’a-t-elle étudié ?

Les épisodes de « Dans le fond il y a de la place » ils deviennent de plus en plus intéressants, alors tout le monde cherche à savoir ce qu’il adviendra de leurs personnages, l’un de ceux qui a suscité le plus d’intérêt étant celui de Juillet, rôle joué par Guadalupe Farfán.

Dans l’intrigue, la nièce de Charito, peu importe à quel point elle essaie de nier à Alessia Montalbán et à son cousin Jimmy qu’elle est amoureuse de Cristóbal, ne peut cacher ses sentiments et dans sa solitude, elle souffre parce qu’elle sait que l’amour qu’elle ressent pour le fils de Diego est impossible.

Dû au fait que ses larmes et sa souffrance ont ému le publicPlusieurs veulent en savoir plus sur l’actrice derrière cette demoiselle. Ensuite, Mag vous dit quel âge elle a et ce qu’elle a étudié.

Le visage heureux de July, le jour où Cristóbal s’est rendu à sa cérémonie de remise des prix dans « Al fondo hay sitio » (Photo: América TV)

L’ÂGE DE GUADALUPE FARFÁN

Guadalupe Farfán est née en 2004 ; il a donc 18 ans. On sait aussi qu’il est du signe du cancer.

L’amour du jeu est né en elle depuis qu’elle est toute petite, car elle aimait représenter différents types de personnages, pour lesquels elle a toujours rêvé d’être dans un projet pour faire connaître son talent ; et le garçon l’a-t-il fait.

Guadalupe Farfán fait son entrée dans la production nationale (Photo : @nalodellago / Instagram)

QUELLE ÉTUDE ET OÙ GUADALUPE FARFÁN A-T-ELLE ÉTUDIÉ ?

Être très clair sur ce qu’il aspirait dans la vie, l’actrice qui joue July dans « Al fondo hay sitio » a décidé d’étudier les arts du spectacle à l’Université privée des sciences appliquées (UPC), qu’il fréquenta jusqu’au quatrième cycle. Bien qu’elle ait fait une pause dans son emploi du temps chargé, elle reprendra ses cours en 2023.

Mais, elle souhaite continuer à apprendre et a suivi plusieurs cours que nous détaillons ci-dessous :

Atelier de marketing d’acteur avec Walter Espinoza

Atelier d’art et de scène avec Katerina D’onofrio

Masterclass Comment pleurer sur scène ? Par Bárbara Merlo, d’Espagne

Masterclass « Instagram pour acteurs et actrices » par José Miguel Arbulú

Atelier de théâtre pour adolescents avec Miguel Álvarez

Masterclass « Casting pour films et séries premium » par Maria Casadiego, de Colombie

Atelier des talents du quartier Productions de Pold Gastelo

Son joli sourire se transmet au-delà de l’objectif de la caméra (Photo : Guadalupe Farfán / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE GUADALUPE FARFÁN

Nom complet: Chapelet de Guadalupe Farfán Carreño

Chapelet de Guadalupe Farfán Carreño Nationalité: péruvien

péruvien Hauteur: 1.62m

1.62m Lester: 54kg

54kg Couleur de peau: Brunette

Brunette Couleur des yeux: les noirs

les noirs Type de cheveux: Frisé

Frisé Couleur de cheveux: Le noir

Le noir Instagram : @guadalupefarfanc

@guadalupefarfanc Facebook: Guadalupe Farfan Carreno

