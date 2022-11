Entretien avec Dame Eileen Atkins de la série Doc Martin

Interview exclusive

Nous avons parlé à l’actrice Dame Eileen Atkins de Doc Martin, la série populaire qui se termine après 10 saisons. Épingle de sûreté!

© IMDbDonne-moi Eileen Atkins

Donne-moi Eileen Atkins est une actrice expérimentée qui personnifie Ruth Ellingham dans la série populaire Télé de gland, Docteur Martinoù l’interprète a fait ses débuts en 2011 et depuis, elle est restée aux côtés de martin clunes comme l’un des personnages les plus importants du programme télévisé qui suit les alternatives dans la vie de ce médecin très particulier. qu’avez-vous à nous dire Donne-moi Eileen Atkins? Découvrez ci-dessous!

+Notre conversation avec Dame Eileen Atkins

.sept. Vous avez beaucoup d’expérience dans le théâtre, le cinéma et la télévision : qu’est-ce qui vous plaît le plus ?

Je n’aime le théâtre que parce que j’ai une relation avec le public, c’est comme travailler avec quelqu’un avec qui on a une bonne connexion et qu’on ne ressent pas ça à la télé.

.6. Que représente Doc Martin pour vous ?

Je passe de bons moments à faire le programme et cela me laisse aussi du temps pour faire d’autres activités. C’est très amusant de le filmer et le groupe d’acteurs se connaît très bien. Nous nous entendons! Martin Clunes est très drôle et essaie de faire plaisir à tout le monde en faisant le show.

.5. Quelle est votre dynamique de collaboration avec Martin Clunes ?

Il est fantastique, c’est une personne très drôle et il cherche toujours à rire entre les prises. Il est déterminé à ce que nous soyons heureux de faire cela et cela le rend très spécial. Je ne connais personne d’autre comme ça.

.4. Comment pensez-vous que votre personnage s’est développé dans Doc Martin ?

Quand j’ai commencé, j’étais une version différente, très impolie avec les gens, plus comme Martin, puis ils ont réalisé que ça n’allait pas bien marcher du tout et ils ont fait de moi une personne plus gentille. Je suis heureux de faire n’importe quoi chez Doc Martin !

.3. Le médecin a-t-il pris la bonne décision en prenant sa retraite la saison dernière ?

Non, et mon personnage en est devenu fou. Vous avez quelqu’un qui est brillant dans ce qu’il fait et il le gaspille comme ça. Elle l’a vu de cette façon et l’a poussé à retourner au travail.

.deux. Où placez-vous Doc Martin dans votre carrière ?

Vraiment très haut pour le plaisir qu’il me procure.

.1. Êtes-vous triste que la série touche à sa fin ?

Oui absolument! Je pense que ça devrait s’arrêter car le personnage est devenu presque normal et a appris à mesurer ses mots. Cela a définitivement changé pour le mieux, donc c’était beaucoup plus drôle quand il était plus grossier avec les autres.

