Game of Thrones : les mots cachés en dothraki et haut valyrien

Bien que les langues soient nées de la main des livres de George RR Martin, elles ont été développées pour la série HBO.

tout comme J. R. R. Tolkien était chargé de développer tout un système de concepts et de mots à mettre dans ses livres de Le Seigneur des Anneaux, George R. R. Martin fait de même avec toute la collection de Jeu des trônes. C’est ainsi que sont apparues les langues dothraki et haut valyrien, qui dans la série ont été interprétées par des acteurs tels que Peter Dinklage, Emilia Clarke ou Jason Momoa. Le tout, inspiré des écrits de l’auteur original, mais augmenté à la demande de HBO.

Comment? avant Jeu des trônes a commencé à être diffusé dans HBO, le signal a organisé un concours auquel un grand nombre de linguistes ont postulé. Parmi eux se trouvait David Peterson, qui a fini par s’imposer grâce aux plus de 300 pages de matériel qu’il a créé, avec des traductions et des règles de grammaire. D’après ce qu’il a dit regarde qui j’ai trouvéfabriqué « plus de travail que tous les finalistes réunis » et si je n’avais pas gagné, je n’aurais pas recréé une langue.

Selon ses estimations, de tous les mots qu’il a créés pour Jeu des trônes, les acteurs n’en ont utilisé que 10 %. Comme il l’a expliqué, il a souvent dû leur envoyer la phonétique enregistrée afin qu’ils puissent s’entraîner avant chaque tournage. En ce sens, l’un de ceux qui, selon lui, travaillaient le mieux avec le matériau qu’il créait, était Nathalie Emmanuell’actrice en charge de l’interprétation Missandei, le bras droit de Daenerys Targaryen.

Pour David Peterson il y avait un aspect clé lors de la création des langues qui l’a beaucoup aidé. « C’était très utile que le langage que je créais soit basé sur une série de livres. Je n’ai donc pas eu à créer tous les aspects de leur culture. », a souligné le linguiste. En plus de travailler pour cette émission, il a créé des langages pour des histoires comme celles de Thor: Le Monde des Ténèbres, Dune et le premier film Docteur étrange.

+Les mots cachés en dothraki et haut valyrien

Comme reconnu David Peterson, sur les quatre mille mots de la langue Dothraki, il y en a environ 10 qui ont une signification particulière pour elle. Le linguiste a expliqué qu’il aime toujours honorer ses chats et que, par exemple, l’un d’eux a un mot en haut valyrien qui signifie « lion ». Mais s’il faut parler de l’hommage définitif, c’est pour sa femme Erin. « J’essaie toujours de l’honorer dans toutes mes langues, dans tout ce que je fais. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. En Dothraki, son mot signifie « gentil » »révélé.

