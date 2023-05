Les différences entre « Drops of God » et le manga qui a inspiré la série Apple TV+

AppleTV+ a lancé des propositions intéressantes pour un public plus mature et Gouttes de Dieu est l’un d’eux. La série est une adaptation du manga écrit par Tadashi Agi, qui raconte un concours dégustation de vin sans précédent pour obtenir un héritage d’un million de dollars.

L’émission télévisée a été créée le 21 avril et met en vedette Fleur Geffrier (« Vise le coeur ») qui joue Camille Léger, la fille d’un célèbre vigneron français récemment décédé.

Pendant ce temps, Tomohisa Yamashita (« Alice in Borderland ») joue le rôle d’Issei Tomine, le jeune critique de vin qui doit s’affronter pour réclamer l’héritage de son père.

La production d’Apple TV + s’est inspirée de la bande dessinée qui a été publiée pour la première fois en 2004 et compte 44 volumes au total.

Bien que l’adaptation ait conservé l’essence de l’histoire, plusieurs licences créatives ont été prises et, à notre avis, ont été pour le mieux. De plus, ils ont donné un caractère plus international à la série.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LA SÉRIE « DROPS OF GOD » ET LE MANGA ?

Le sexe de Camille Léger

Bien qu’il soit difficile d’imaginer une dynamique père-fille autre que celle que nous avons vue dans la série Apple TV+, dans l’histoire du manga, le protagoniste est en fait un homme nommé Shizuku. Dans les deux cas, la relation avec leurs parents est distante depuis plusieurs années, c’est donc un choc lorsqu’ils sont informés de sa mort.

Shizuku Kanzaki était également rousse dans le manga « Drops of God » (Photo : Kodansha)

La nationalité des personnages

Une autre des principales différences entre le papier et l’écran est la nationalité des personnages. Dans le manga de Tadashi Agi, la plupart des personnages, et surtout ses protagonistes, sont japonais. Alexandre Léger s’appelle Yutaka Kanzaki et Camille Shizuku Kanzaki. Bien sûr, la famille Tomine reste la même.

Malgré ce grand changement, la série a réussi à créer une justification plausible pour les événements se déroulant en partie au Japon, comme le vigneron enseignant pendant une courte période dans une université japonaise et trouvant plus d’opportunités d’innover que dans le cadre traditionnel de la France. .

Diego Ribon joue Luca Inglese, le propriétaire d’une chaîne de restaurants de luxe au Japon qui aide Camille dans les premiers tests (Photo : Apple TV+)

De plus, certaines personnalités étrangères du manga, telles que Christopher Watkins, Robert Doi et Sarah, ont été supprimées ou modifiées au point d’être méconnaissables dans la série.

L’oeuvre de Camille

Dans la version télévisée, Camille était une écrivaine vivant avec sa mère qui ne pouvait pas boire une goutte d’alcool parce qu’elle s’était évanouie. Cependant, dans le manga, le protagoniste travaillait dans une entreprise de bière appelée Taiyo.

Bien qu’il ne consomme pas de vin en raison de l’obsession de son père dans sa jeunesse, il peut boire d’autres spiritueux. Pourtant, tous deux partagent l’incroyable talent d’identifier les saveurs et les arômes, ainsi que de décrire les expériences vécues lors de la dégustation d’un verre.

Les épreuves pour obtenir l’héritage

Une autre grande différence entre la série et le manga réside dans les épreuves que les protagonistes doivent passer afin de revendiquer l’héritage du vigneron. Cependant, dans les deux cas, le message de fond est maintenu, qui consiste en des informations qu’ils découvrent sur leurs relations avec le défunt.

Dans l’épisode 7 de « Gouttes de Dieu », ils doivent reproduire un vin mystérieux avec les intrants du vignoble en France (Photo : Apple TV+)

Dans la série, seuls trois tests sont effectués, qui consistent à identifier des vins mystères. Cependant, dans le manga, ils devront déguster 13 vins au total. Les 12 premiers sont appelés les « Douze Apôtres » et le dernier est « Gouttes de Dieu » (« Gouttes de Dieu » en espagnol).