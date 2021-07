Frida Kahlo au cinéma : tous les films sur le peintre et où les voir

Le 6 juillet 1907, il est né Frida Kahlo dans la ville de Coayacan, au Mexique. Elle était la fille de Guillermo Kahlo, photographe né en Allemagne mais vivant dans ce pays depuis son plus jeune âge, et de Matilde Calderón. Malgré le fait que depuis qu’elle était petite, elle a dû lutter contre une maladie grave comme la polio, qui a laissé ses séquelles dans une de ses jambes, elle n’a jamais abandonné. C’est durant ces années qu’il développe un intérêt pour les disciplines liées au sport, encouragé par son père. Mais à l’âge de 17 ans, il a de nouveau rencontré le malheur dans sa vie.

En sortant de l’école, il a eu un accident mortel au cours duquel il a dû subir des dizaines d’opérations pour se remettre. C’est à cette époque que la peinture s’est finalement imposée. On pense qu’un ami de son père a remarqué qu’il avait beaucoup de talent et lui a proposé de continuer à développer cette capacité. Et c’est ce qu’il fit. Alors que tout a commencé comme une distraction, c’est devenu plus tard une véritable passion. Ce ne serait pas un hasard si des années plus tard j’ai rencontré le muraliste Diego Rivera et ensemble, ils formeront un duo créatif intéressant mais difficile.

La vie de Frida Kahlo a inspiré des millions de femmes à travers le monde avec son courage, sa bravoure et une personnalité si bouleversante et contre-culturelle. Kahlo est devenu synonyme de lutte et est un symbole du féminisme et de la libération des femmes dans tous les sens. À tel point qu’après sa mort en 1954, sa silhouette a été immortalisée comme une véritable icône de la culture pop.

Seules quelques personnes dans l’histoire parviennent à devenir un tel phénomène. Frida Kahlo, Che Guevara, Marilyn Monroe et Madonna, pour n’en nommer que quelques-uns des plus importants. C’est pourquoi sa vie a été portée au grand écran à plusieurs reprises. A cette occasion, nous vous dirons quels sont les films de fiction dans lesquels elle joue et où vous pourrez les voir pour vous rapprocher un peu plus de cette merveilleuse artiste.

Films sur Frida Kahlo : qu’est-ce qu’ils sont et où les voir

3. Frida, la nature vivante

Ofelia Medina est Frida Kahlo dans Frida, nature vivante (Photo: IMDb)



Le premier long métrage sur Frida Kahlo date de 1983. Il s’agit de Frida, la nature vivante actrice principale Ophélie Médina. Dirigée par Paul Leduc, le film commence avec l’artiste dans ses derniers jours essayant de se rappeler à quoi ressemblait sa vie. Ainsi, le film offre un récit splendide, réfléchi et émouvant des événements les plus marquants que le peintre a dû vivre, ainsi que de ses amitiés et relations les plus importantes. Il a obtenu 10 nominations pour le Prix ​​Ariel et en a pris 8, dont Meilleur réalisateur et Meilleur film. est disponible en Youtube.

2. Frida







C’est peut-être le film le plus populaire de Frida Kahlo. Salma Hayek a été en charge de l’interprétation de l’artiste dans un film qui nous propose un voyage à travers sa vie, particulièrement centré sur la relation complexe avec son mari Diego Rivera et puis avec Léon Trotsky. En 2002, l’actrice mexicaine a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, mais a perdu contre Nicole Kidman, qui cette année-là a gagné pour avoir joué Virginia Woolf au Les heures. Le film est disponible sur la plateforme Hulu.

1. Noix de coco







L’une des représentations les plus récentes de Frida Kahlo au cinéma a été dans le film de Disney-Pixar, Noix de coco. Le film suit l’histoire de Miguel, un jeune homme qui aspire à devenir musicien malgré le refus de ses parents. Cela vous emmènera dans une aventure au pays des morts, où vous découvrirez votre héritage familial. L’animation de Kahlo mettait en vedette la voix anglaise de l’actrice mexicaine Natalia Cordova-Buckley et en espagnol latin de Ophélie Médina, qui avait déjà été Frida en 1983. Il est disponible à voir en Disney+.