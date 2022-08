Grey’s Anatomy : pour cette raison, Ellen Pompeo cesse d’être le protagoniste de la saison 19

abc

Il a finalement été confirmé qu’Ellen Pompeo quittera le rôle principal de Grey’s Anatomy lors de sa prochaine saison. Quelle est la vraie raison ?

©ABCGrey’s Anatomy : pour cette raison, Ellen Pompeo cesse d’être la protagoniste de la saison 19.

Il existe d’innombrables séries télévisées classées comme historiques, mais il y en a peu qui sont encore diffusées, comme c’est le cas pour L’anatomie de Grey qui est sorti depuis 18 saisons et développe déjà la 19. Bien que les fans attendent avec impatience la suite de l’émission, il vient d’être confirmé que Ellen Pompeo ne sera pas la protagoniste des nouveaux épisodes et son temps d’écran sera de moins en moins.

Bien que cela puisse surprendre une partie du fandom, la réalité est que la possibilité avait déjà été évoquée par la production à un moment donné. Fin 2021, l’actrice et productrice de l’émission était interviewée par Initié et révélé : « J’ai essayé de me concentrer pour convaincre tout le monde que ça devrait se terminer. J’ai l’impression d’être le super naïf qui n’arrête pas de dire : ‘Mais quelle va être l’histoire, qu’est-ce qu’on va raconter ?' ».

+ Pourquoi Ellen Pompeo cesse d’être la protagoniste de Grey’s Anatomy

Enfin, dans les dernières heures date limite rapporté que Ellen Pompeo réduira son temps d’écran lors de la 19e saison de Grey’s Anatomy et ne participera qu’à huit épisodes. Comme mentionné, elle continuera à raconter (mais ne fera peut-être pas de voix off dans chaque épisode) et fera toujours partie de l’équipe en tant que productrice exécutive du drame qui reste le plus gros projet d’ABC. Pourquoi avez-vous pris cette décision ?

L’arrêt de Pompéo dans le spectacle est principalement dû au fait que Elle assumera son premier rôle en dehors de Meredith Gray depuis près de deux décennies.. Il a été récemment confirmé que jouera dans la mini-série Orphelin de Hulu inspiré de l’histoire vraie de Natalia Gracenée en Ukraine, et ses parents adoptifs américains qui prétendaient qu’elle était une « sociopathe » adulte se faisant passer pour une enfant.

A la fin de la saison 18 L’anatomie de Grey, Meredith a pris la décision de ne pas déménager au Minnesota et reste au Grey Sloan Memorial en tant que chef de la chirurgie par intérim, de sorte que ses prochaines étapes dans l’intrigue sont inconnues. À côté de Ellen Pompeoc’est une bonne nouvelle de la revoir sur le ring en dehors de ce personnage mythique et ses fans la suivront de près pour plus d’actualités.

