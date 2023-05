« Queen Charlotte : A Bridgerton Story » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton” (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” dans sa langue originale), la préquelle du frapper la série Netflix Créé par Shonda Rhimes, il est sorti le 4 mai 2023, mais les fans de la saga romanesque écrite par Julia Quinn réclament déjà un deuxième volet.

La fiction réalisée par Tom Verica a un casting principal composé de Golda Rosheuvel, India Amarteifio, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Connie Jenkins-Greig, Corey Mylchreest, Hugh Sachs et Sam Clemmett.

« Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton», qui comporte six épisodes, narre le mariage entre la jeune reine Charlotte et le roi George d’Angleterre. Cette union déclenche une histoire d’amour épique qui transforme la haute société. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore confirmé un deuxième volet de la préquelle « Bridgerton »l’histoire de Queen Charlotte, comme celle de Lady Danbury et Violet, pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »Charlotte exige une déclaration de George avant la naissance du futur roi, tandis que Lady Danbury et la princesse Augusta ne parviennent pas à s’entendre sur la grande expérience.

Charlotte et le roi George règlent leurs différends, la reine décide de licencier le médecin du monarque et de prendre en charge ses soins. Les six épisodes n’abordent que le début de l’histoire d’amour de ce couple, donc, une deuxième saison pourrait se concentrer sur les années suivantes de leur relation et la détérioration de la santé du roi d’Angleterre.

Bien que Netflix ait annoncé «Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton« En tant que mini-série, il est possible qu’elle mise sur une deuxième saison. Cependant, la showrunner Shonda Rhimes pourrait choisir de se concentrer sur une autre « histoire de Bridgerton ». Violet pourrait-il être le nouveau protagoniste ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui évaluera sans aucun doute la réaction des utilisateurs de sa plateforme de streaming pour décider de l’avenir de cette série ou d’un autre prequel de « Bridgerton ».

L’histoire d’amour de Charlotte et George va-t-elle se poursuivre dans une saison 2 de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON » ?

« Queen Charlotte: A Bridgerton Story » est disponible sur Netflix à partir du 4 mai 2023donc, à voir le prequel de « Bridgerton » Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.