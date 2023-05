Awesome mix vol 3 Qu’est-ce que la playlist des Gardiens de la Galaxie 3 ?

merveille

Le troisième volet de la saga marque une différence dans le ton de la musique par rapport aux deux précédents opus.

©MerveilleLe troisième volume des Gardiens de la Galaxie marque un chemin distinctif avec sa musique

L’une des caractéristiques les plus reconnaissables de gardiens de la Galaxie Il en a été sa bande originale et le tome 3 de cette saga ne fait pas exception, alors on vous dit tout à ce sujet. Mélange génial Vol 3.

La bande originale qui accompagne la clôture de la trilogie fait le tour des années 70, 80 et 90 avec une combinaison de thèmes divers avec des artistes tels que Terre, Vent & Feu; Alice Cooper; Beastie Boys; et Radiohead.

La liste de lecture de Gardiens de la Galaxie 3 se compose de 17 chansons Avec le cachet du réalisateur et scénariste des trois bandes, James Gunn, et la musique donne non seulement le ton et le climat de l’intrigue, mais clôt également l’histoire de Peter Quill et du groupe des Gardiens en beauté.

+ Quelles sont les chansons des Gardiens de la Galaxie 3 ? C’est la bande son complète

1. Fluer (version acoustique), par Radiohead.

2. fou de toidu coeur.

3. Depuis que tu es partide l’arc-en-ciel.

4. En attendantde Spacehog.

5. les raisonsde Terre, Vent et Feu.

6. Réalises-tu?par Les lèvres flamboyantes.

7. Nous nous soucions beaucoupNe plus croire.

8. Koinu pas de carnaval (de ‘Minute Waltz’), par Ehamic.

9. Je suis toujours à la poursuite des arcs-en-cielpar Alice Cooper.

dix. San Fransiscode The Mowgli’s.

onze. pauvre fillede X

12. C’est le jourde La La.

13. Pas de sommeil jusqu’à Brooklyndes Beastie Boys.

14. Les jours de chien sont terminéspar Florence + La Machine.

quinze. bad-landspar Bruce Springsteen.

16. j’oseraides remplacements.

17. Viens et prend ton amourde Redbone.

Contrairement aux deux épisodes précédents où la musique démarre sur un ton amusant et comique, ce troisième film de gardiens de la Galaxie commence par une version acoustique de Fluerde Radiohead qui annonce la touche distinctive de ce troisième volume.

« Les films des Gardiens sont toujours pleins de cœur et d’humour, et celui-ci ne fait pas exception, mais je dirais que peut-être que l’émotion et le cœur de celui-ci brillent un peu plus car cette histoire est ancrée autour de notre bien-aimé Rocket, et vous avez le doux-amer nature de la relation entre Quill et Gamora. De plus, vous obtenez le sentiment de fermeture à la fin du film.« , a déclaré la productrice exécutive Sara Smith.

