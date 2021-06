Disney + lance une nouvelle bande-annonce des séries Turner et Hooch

Ce matin, Disney+ a dévoilé la bande-annonce officielle de Tourneur & Hooch, la série originale diffusée le mercredi 21 juillet.

Lorsqu’un US Marshal ambitieux et capricieux hérite d’un gros chien indiscipliné, il se rend vite compte que le chien qu’il ne voulait pas pourrait être le partenaire dont il a besoin. Tourneur & Hooch met en vedette Josh Peck dans le rôle de Scott Turner, fils du détective Scott Turner interprété par Tom Hanks dans le film du même nom de 1989.

La série met également en vedette Carra Patterson dans le rôle de Jessica Baxter, la partenaire courageuse et intelligente de Scott; Brandon Jay McLaren dans le rôle de Xavier Wilson, un marin cool et énigmatique devenu US Marshal ; Anthony Ruivivar en tant que chef James Mendez, le patron de Scott avec un faible secret pour le nouveau chien de Scott, Hooch; Lyndsy Fonseca dans le rôle de Laura Turner, la soeur douce et amoureuse des animaux de Scott; Jeremy Maguire dans le rôle de Matthew Garland, le fils amoureux des chiens de Laura; et Vanessa Lengies dans le rôle d’Erica Mouniere, la responsable excentrique du programme de dressage canin des US Marshals. Becca Tobin revient dans le rôle de Brooke, l’ancienne flamme de Scott; et Reginald VelJohnson reprend son rôle de maire David Sutton. Cinq Mastiffs français jouent également le rôle de Hooch, le baveux et adorable Mastiff français de Scott.

Tourneur & Hooch est une série originale Disney+ produite par 20th Television. Matt Nix est créateur, producteur exécutif et scénariste de la série. McG est un producteur exécutif et a réalisé la première de la série. Michael Horowitz, Robert Duncan McNeill et Mary Viola sont également producteurs exécutifs, et Josh Levy est co-producteur exécutif. Cette série originale sera diffusée le mercredi 21 juillet.

