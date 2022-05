Anne avec un E : la vraie raison pour laquelle Amybeth McNulty a été choisie pour le rôle

in

Amybeth McNulty a acquis une renommée internationale grâce à son rôle dans Anne avec un E. Mais pourquoi les producteurs l’ont-ils choisie ? On vous dit !

Même s’il a été annulé, Anne avec un E s’est imposé comme l’une de ces séries de Netflix qui a marqué le spectateur. Son intrigue captivante, sur trois saisons, dans laquelle la maltraitance des enfants, l’intimidation, la religion et le harcèlement étaient les protagonistes, a captivé des milliers de fans à travers le monde. De même, il y a aussi le fait que son protagoniste, Amybeth McNulty Il en a fait une interprétation incomparable.

Anne avec un E est une série basée sur les livres écrits par Lucy Maud Montgomery en 1907. L’histoire originale, ainsi que bien adaptée Netflix et Radio-Canada, suit la vie d’une orpheline qui arrive chez deux frères qui pensaient avoir adopté un garçon. Et, bien qu’ils ne l’acceptent pas au début, son autonomie et sa force pour faire face à tout ce que les Cuthbert lui lancent la conduisent à dépasser toutes les attentes.

Sans doutes, Anne avec un E raconte une histoire émouvante et innovante que peu ont osé capturer, d’autant plus qu’elle se déroule au siècle dernier. Mais la grande question pour les fans est de savoir comment les producteurs ont trouvé Amybeth McNulty pour obtenir une Anne aussi unique qu’elle. Eh bien, il s’avère que l’actrice irlandaise les a captivés dès le premier instant.

En fait, la grande preuve en est que McNulty a passé un casting de 2 000 actrices qui ont auditionné sur trois continents différents. Apparemment, l’immensité du casting était due au fait qu’il s’agit du rôle le plus important dans une série émouvante. C’est pourquoi, pour ses créateurs, il était très important d’avoir la bonne Anne. Mais, la particularité de ceci est que celui qui est resté avec le protagoniste n’a pas satisfait aux exigences initiales que la production a soulevées. Pourtant, il a pu présenter sa propre vidéo et attraper les producteurs.

« C’était une énorme recherche, car sans la bonne Anne, nous n’avions pas de programme. Nous avons fait une recherche en ligne, où n’importe quelle fille pouvait télécharger une audition. Amybeth a attiré notre attention dès le premier instant où nous avons vu sa cassette et quand nous l’avons rencontrée en personne, nous avons rapidement su qu’elle était notre fille», a avoué l’écrivaine Moira Walley-Beckett, qui était en charge du processus de sélection. C’est-à-dire, l’actrice était prédestinée à rester avec le rôle de Anne avec un E.

