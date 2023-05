Karl Urban serait sur le point de jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2

Les principales nouvelles du casting suggèrent que Les garçons étoile Karl Urbain finalise son rôle de Johnny Cage dans Combat mortel 2. Une suite au live-action Combat mortel Film sorti en 2021, le nouveau film présentera le personnage préféré des fans après une absence remarquée dans le premier opus. Il a été récemment rapporté que le tournage aurait lieu en Australie cet été, et maintenant, TheWrap rapporte que l’acteur australien Urban est en « pourparlers finaux » pour assumer le rôle du maître du Shadow Kick. Comme le casting n’est apparemment pas encore officiel, il n’y a pas eu d’annonce publique concernant l’implication d’Urban par Warner Bros. ou l’acteur.

Il y avait eu beaucoup de spéculations sur qui jouerait Johnny Cage dans le nouveau Combat mortel film. La superstar de la WWE Mike « The Miz » Mizanin était un choix populaire auprès des fans, et le lutteur avait même publiquement fait campagne pour le rôle. Joel McHale était un autre nom qui a été mentionné, car le Communauté star a exprimé une version animée de Johnny Cage. Bien que le nom d’Urban ne revienne pas souvent avec le casting fantastique en ligne, il y a de fortes chances que peu de gens se sentent contrariés, étant donné les talents polyvalents et l’immense popularité de l’acteur.

Johnny Cage est un personnage qui faisait partie de l’original Combat mortel jeu et est depuis resté l’un des personnages les plus populaires des franchises. Il est dépeint comme une célébrité, à la fois en tant que combattant de championnat et star de films d’action. Le personnage porte le plus souvent des lunettes de soleil et est connu pour son attitude arrogante. Le personnage a été joué par Linden Ashby dans le live-action original Combat mortel adaptation.

Urban peut actuellement être considéré comme l’une des vedettes de Les garçons, la série de super-héros diffusée sur Prime Video. Au cinéma, on le reconnaît pour ses nombreux rôles, du Star Trek et le Seigneur des Anneaux franchises à ses rôles dans des films comme Thor : Ragnarok, Dredet Le dragon de Pete. Plus récemment, il a interprété un rôle principal dans le film d’animation de Netflix La bête de la mer.





Les batailles continuent dans Mortal Kombat 2

Il n’y a pas encore de mot sur les autres personnages de jeux vidéo qui n’apparaissent pas dans le premier film. Kitana est un autre combattant populaire que les fans ont appelé à apparaître dans la suite, bien qu’aucune rumeur de casting n’ait encore été émise concernant ce personnage. Ce que nous savons, c’est que le nouveau film ramènera le réalisateur Simon McQuoid, qui utilise un scénario écrit par Chevalier de la lune l’écrivain Jeremy Slater. L’acteur de Sub-Zero, Joe Taslim, a également déclaré qu’il s’était engagé à apparaître dans jusqu’à quatre suites, il y a donc de fortes chances qu’il revienne également dans le film.

Le casting du premier film comprenait également Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Max Huang comme Kung Lao, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Sisi Stringer comme Mileena, Tadanobu Asano comme Raiden, Chin Han dans Shang Tsung et Josh Lawson dans Kano.

Combat mortel 2 n’a pas encore de date de sortie définie.