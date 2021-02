Que signifie «Fam»? La signification du terme Internet d’argot

Combien de fois avez-vous entendu quelqu’un prononcer les mots «It’s allumé, fam» ou «Nah fam», et juste rouler les yeux? Si vous êtes quelque chose comme moi, il y a de fortes chances que la réponse soit à peu près 812. Juste arrondir, pour l’honnêteté.

Certaines personnes aiment affirmer que l’utilisation du mot fam et d’autres langues vernaculaires qui sont entrées en vigueur à peu près au même moment est passée, que le mot est mort à l’arrivée, mais ce n’est pas du tout vrai. Beaucoup de gens utilisent le mot fam qui signifie famille, ce qui n’est pas ce qu’il signifie réellement.

En fait, les gens disent probablement «fam» depuis bien plus longtemps que prévu.

Quelle est la définition de «fam»? Cela fait référence aux personnes dont vous êtes le plus proche.

Fam n’est pas seulement synonyme de famille. Sa signification est plus profonde que cela.

Vous savez comment les gens disent toujours que vous avez deux familles: celle dans laquelle vous êtes né et celle que vous choisissez? Lorsque vous parlez de votre «famille», vous parlez généralement de cette deuxième famille.

Vous utilisez le mot fam pour désigner les personnes en qui vous avez confiance avant tout.

Si vous êtes curieux de savoir comment le mot a commencé à être utilisé de cette façon, vous n’êtes pas seul. « Fam » a commencé à émerger aux États-Unis au début des années 2000, bien qu’il ait été utilisé dans tout le Royaume-Uni pendant des années et des années auparavant.

Qu’est-ce que allumé fam?

Tout comme les autres termes d’argot utilisés dans la vie et sur les réseaux sociaux (je vous vois, «allumé»), «fam» n’est pas utilisé littéralement. Vous ne dites pas que quelque chose est «allumé» parce qu’il est en feu, vous dites qu’il est allumé parce que c’est cool. Vous n’appelez pas quelqu’un de fam parce qu’il est nécessairement lié à vous par le sang, vous l’utilisez pour désigner les personnes de votre vie dont vous êtes le plus proche.

Donc, une famille éclairée est le groupe de vos amis les plus cool.

Vous pouvez utiliser fam seul, mais la plupart du temps, les gens l’utilisent en tandem avec l’expression «c’est allumé», en disant «c’est allumé, fam». Cela peut être utilisé pour décrire une situation qui est géniale pour des personnes en qui vous avez confiance, ou cela peut être utilisé de manière sarcastique pour décrire une situation qui est terrible à l’extrême.

Comment utilisez-vous fam dans une phrase?

Vous pouvez utiliser le mot fam dans une phrase qui parle de vos amis proches, comme lorsque vous présentez quelqu’un de nouveau à vos amis. Par exemple, « Leah, rencontre la famille ».

Parce que la langue change avec le temps, la définition de fam a continué d’évoluer. En fait, certaines personnes commencent à utiliser «fam» comme l’exact opposé de sa signification originale: comme un surnom attribué à des personnes auxquelles ils ne respectent pas ou ne font pas confiance.

Les mots ne sont-ils pas bizarres?

Voici quelques exemples de personnes utilisant le mot «fam» à l’état sauvage dans des mèmes et des tweets pour vous aider à mieux comprendre comment essayer le mot vous-même.

1. « Je ne sais pas ce que signifie ‘fam’ et à ce stade j’ai peur de demander.

2. « Barber: » Qu’est-ce que tu veux? «

Lui: « Ahh, donne-moi ce Squilliam Fancyson. »

Barber: «Ne dis plus de fam.»

3. « Ne t’inquiète pas fam, je t’ai eu. »

4. « Mon frère d’une autre mère! Tellement agréable de travailler avec des gens que tu aimes vraiment. »

5. « J’avais 20 minutes de réserve alors j’ai décidé d’aller voir la famille. »

