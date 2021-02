HBO explorera la relation entre Woody Allen et Mia Farrow dans un documentaire

Lubéron Apiculture Des abeilles et des hommes More than honey

Dans cet ouvrage, Markus Imhoof, réalisateur du documentaire Des abeilles et des hommes (More than Honey) et le journaliste Claus-Peter Lieckfeld présentent les relations entre l'homme et l'abeille dans le monde entier : au labo, dans une idyllique vallée alpestre, au milieu de monocultures s'étendant à perte