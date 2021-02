Comment terminer le défi Twilight Bitlife

Le nouveau Bitlife défi vient de tomber, et il s’appelle le défi Twilight; voici tout ce que vous devez faire pour le compléter.

Comment terminer le défi Bitlife Twilight

Pour battre le Bitlife Twilight Challenge, vous devrez remplir les objectifs suivants.

Naître une femme à Phoenix

Rejoignez la clique des Goths

Épouse le premier garçon avec lequel tu sors

Se marier avant l’âge de 20 ans

Avoir une fille nommée Renesme

Pour compléter le Défi Bitlife Twilight, vous devrez d’abord créer un personnage féminin et choisir Phoenix comme ville d’origine. Ce n’est pas difficile à faire; tout ce que vous avez à faire est de créer un nouveau personnage et de définir l’emplacement de départ comme Phoenix.

Après cela, vous devrez passer à l’âge scolaire pour rejoindre la clique gothique; pour rejoindre la clique gothique, tout ce que vous avez à faire est de trouver la clique sous cliques dans l’onglet activités scolaires et d’appuyer sur l’option pour commencer à sortir avec eux.

Vous devrez peut-être également avoir des regards élevés d’environ 70 à 80 avant de pouvoir les rejoindre, avec cela, vous devrez réduire votre bonheur, ce que vous pouvez faire en essayant à plusieurs reprises de rejoindre la clique de la méchante fille et d’être rejeté.

Ensuite, vous devrez épouser le premier garçon avec lequel vous sortez; celui-ci n’est pas non plus difficile, car tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans une relation et de maintenir votre relation avec votre petit ami à un niveau élevé. Une fois que votre relation est suffisamment élevée, vous pouvez alors les marier en cliquant sur l’option proposer sous leur nom.

Vous devriez également essayer d’augmenter le niveau de leur relation en leur offrant des cadeaux afin de pouvoir les épouser avant l’âge de 20 ans, pour compléter le prochain objectif du défi. Une fois que vous avez terminé les objectifs de mariage, vous devrez alors avoir une fille et la nommer Renesme; après cela, vous aurez tous les objectifs complets dont vous avez besoin pour battre le Twilight Challenge.

Pour en savoir plus Bitlife, PGG vous couvre. Visitez notre page de jeu pour Bitlife pour plusieurs guides pour les défis et les activités du jeu. Pour commencer, nous vous recommandons de vérifier, comment devenir un chef de la mafia et comment devenir dentiste en BitLife.