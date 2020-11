Le shiatsu unit les techniques de physiothérapie et de chiropratique

Le shiatsu est une forme de thérapie japonaise qui a gagné de l’espace dans le monde entier. Ce mot signifie «pression avec les doigts», anticipant en quoi consiste cette technique. L’objectif du massage shiatsu, essentiel pour cette thérapie, est d’équilibrer le corps et l’esprit d’une personne, au moyen d’une pression exercée par les doigts.

De plus, le shiatsu fait également appel à des techniques de physiothérapie et de chiropratique, en privilégiant l’ajustement des articulations et des os par le massage (physiothérapie), et à partir de l’analyse de la posture (chiropratique). Initialement, cette forme de thérapie est issue de la technique Tao Yin, qui consiste en des exercices de méditation et de respiration pour que l’énergie d’une personne circule dans tout son corps.

Avec le shiatsu, il est possible de récupérer ses énergies, de fixer sa posture et de traiter en complément d’autres thérapies (suivi psychologique, physiothérapie, chiropratique, acupuncture), des problèmes respiratoires, digestifs, circulatoires, endocrinologiques, mentaux, musculaires et cutanés, en plus des douleurs sur le corps. Il est important de noter, cependant, que le shiatsu n’est pas principalement destiné à la guérison. L’équilibre est ce qui prévaut dans cette pratique.

Il est possible d’apprendre à reproduire cette thérapie à travers un cours de shiatsu. L’élève y apprendra quels sont les points méridiens du corps (c’est-à-dire ceux qui transportent de l’énergie), la manière correcte de les presser et l’effet que cette pression aura sur les organes que ces points représentent.

Sur le marché, il existe des produits comme le masseur shiatsu ou le siège masseur shiatsu. Dans le cas du masseur, il existe des versions d’oreillers pour le dos, le cou, les pieds et d’autres parties du corps. En eux, il y a un système de sphères qui se déplacent à travers une batterie dans des directions spécifiques, qui atteindraient les points méridiens de chaque partie du corps.

Ce même mécanisme est présent dans le siège de massage, étant une chaise avec des sphères qui massent le dos et les jambes. Si vous êtes intéressé par cette thérapie et que vous souhaitez l’avoir chez vous, l’idéal est que vous cherchiez un professionnel dans cette technique pour indiquer quel équipement est le plus adapté à votre corps.

Étant donné que les personnes ont des hauteurs et des poids différents, un siège de massage ne trouve pas toujours les bons points sur lesquels appuyer. Ceci est également vrai pour le masseur. Une séance de shiatsu dure environ une heure et peut être plus appropriée que l’achat d’équipement qui effectue le processus.

Lorsque vous recherchez ce service ou pour un cours qui enseigne cette thérapie japonaise, veillez à ne pas rechercher «Shih-tzu». Comme le son et l’écriture de ces deux mots sont similaires, il est courant que les gens recherchent cette thérapie en mettant le nom de cette race de chien ou en recherchant l’animal comme « chiot shiatsu ».