Comment BLACKPINK a réagi à un fan qui a donné son nom à sa fille

BLACKPINK est si populaire que même les bébés portent leur nom! Les filles étaient surprises lorsqu’elles ont organisé une émission en ligne pour célébrer leur troisième anniversaire.

En plus de parler de pourquoi Lisa est le membre le plus chaud…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et mordant une bougie qu’ils pensaient être du chocolat…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Ils lisent également les messages de leurs fans. C’est là qu’ils ont appris qu’un certain BLINK a nommé leur fille d’après les membres eux-mêmes!

Ils ont évoqué deux combinaisons de noms populaires: «Lalisé» de Lisa et Roseet « Jensoo » de Jennie et Jisoo.

Après avoir retrouvé le commentaire dans la mer de messages, ils ont découvert que le commentateur original avait choisi le nom «Lalisé» pour sa fille. BLACKPINK a immédiatement aimé le choix, en disant: « Oh vraiment? C’est jolie! C’est zonte!«

Ils sont allés jusqu’à dire que c’était un nom cool. Les filles ont été particulièrement touchées par la démonstration de soutien unique du fan, Lisa hochant la tête au commentaire.

Si vous souhaitez voir leur interaction complète avec BLINKs, regardez la vidéo ci-dessous.