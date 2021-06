Que signifie AS ADULT SWIM sur TikTok ? La tendance Adult Swim expliquée

La tendance Adult Swim, également connue sous le nom de tendance «AS», prend le dessus sur TikTok.

Voici ce que cela signifie et quelle chanson est utilisée dans les vidéos.

Une autre semaine, une autre tendance TikTok. Cette fois, TikTokers montre à ses abonnés à quel point ils sont incroyablement créatifs en recréant les « bosses » emblématiques d’Adult Swim.

Maintenant, si vous n’avez jamais regardé ou entendu parler de Adult Swim, alors vous vous demandez probablement ce que cela signifie et pourquoi tout le monde est si obsédé par les vidéos. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas une tendance explicite ou quoi que ce soit, mais c’en est certainement une avec une référence à la culture pop des années 2000 que les utilisateurs de la génération Z pourraient ne pas comprendre.

Voici votre explication de la nouvelle tendance Adult Swim TikTok

, aux côtés de certaines des meilleures vidéos virales qui ont été partagées jusqu’à présent.

Qu’est-ce que [AS] signifie sur TikTok? La tendance Adult Swim expliquée

TikTok Adult Swim tendance expliquée: Signification et chanson révélées. Photo : Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, @manaldotcom via TikTok

Qu’est-ce que Adult Swim sur TikTok ?

Si vous n’êtes pas familier avec Adult Swim, voici ce que vous devez savoir. Adult Swim est le bloc de programmation de fin de soirée destiné aux adultes de Cartoon Network qui présente des émissions de télévision qui ne s’adressent certainement pas à leur public cible plus jeune.

Les émissions qui sont généralement diffusées sur Adult Swim comprennent Rick et Morty, Poulet Robot et Le spectacle Eric André. Adult Swim diffuse également des rediffusions d’émissions animées emblématiques comme Papa américain !, Family Guy et Les hamburgers de Bob.

La nouvelle tendance TikTok, cependant, a été inspirée par les bumpers ou « bumps » aléatoires, étranges et parfois sains qui sont diffusés sur la chaîne avant et après les pauses publicitaires pour annoncer leur propre programmation.

Quelle est la chanson tendance Adult Swim TikTok ?

La tendance Adult Swim sur TikTok permet aux utilisateurs de créer leurs propres pare-chocs Adult Swim, comportant soit le ‘[adult swim]/[as]’ texte ou phrases aléatoires ou pensées sous-titrées sur la vidéo.

La tendance est devenue virale grâce à l’utilisateur @supvano, qui a partagé plusieurs « bosses » inspirées de Adult Swim avec un rythme autoproduit qui échantillonne « Time Moves Slow » de BADBADNOTGOOD. VANO a confirmé que le beat sortira bientôt.

Le hashtag #AdultSwim sur TikTok a jusqu’à présent plus de 777 millions de vues, et certaines des vidéos les plus populaires de la tendance ont accumulé une énorme quantité de vues et de likes.

Les vidéos consistent généralement en un emplacement aléatoire, mettant parfois en scène une personne entrant ou sortant du cadre ou passant sa journée sans jamais faire référence à la caméra.

D’autres utilisateurs créatifs de TikTok ont ​​poussé la tendance un peu plus loin en incorporant une révélation cachée du ‘[as]’ logo à la fin de leurs vidéos.

Voici quelques-unes des meilleures vidéos de natation pour adultes sur TikTok jusqu’à présent.

