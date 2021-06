Elisabeth fritzl dans un film d’horreur basé sur l’infâme Josef Fritzl est sorti

Un nouveau film d’horreur est sorti et il est basé sur une histoire vraie que vous connaissez peut-être. Elisabeth fritzl

Même si Fille au sous-sol vient de l’affaire notoire, il convient de souligner que les noms et les détails ont été modifiés pour protéger les victimes et les personnes impliquées dans la vie réelle.

Le film avec elisabeth fritzl film a été créé à l’origine le samedi 27 février 2021 et est maintenant disponible à l’achat sur Amazon Prime Video. Il ne coûte que 3,99 € en définition standard et 4,99 € en HD.

Pour en revenir à ce que nous savons de l’affaire, Fritzl a gardé sa fille Elisabeth en captivité dans une minuscule pièce insonorisée pendant 24 ans où il l’a violée des milliers de fois et a engendré sept enfants avec elle, dont l’un est mort.

Fritzl a été décrit comme quelqu’un qui « s’est bien intégré » et « s’est tenu à lui-même », c’est pourquoi les choses ne sont apparues que lorsqu’un des enfants d’Elisabeth est tombé dans le coma et a été emmené à l’hôpital pour traitement. Lorsque les médecins ont eu du mal à comprendre ce qui n’allait pas chez l’enfant,

Le journaliste britannique Mark Perry, qui a été le premier à raconter l’histoire de la « Maison des horreurs », a déclaré à l’OMS: « Elle était dans la cave en train de regarder la télévision et elle a supplié Fritzl de la laisser sortir avec ses autres enfants. C’est à ce moment-là qu’il l’a laissée sortir. . »

Jusque-là, la femme de Fritzl, Rosemarie, a appris qu’Elisabeth avait quitté la maison des années auparavant et s’était jointe à une secte, seulement pour se débarrasser de trois de ses enfants à leur porte. Elle ignorait peu que ces trois enfants avaient été engendrés par son mari et sa fille.

Perry s’est entretenu avec l’avocat de Fritzl, Walter Anzböck et Fritzl aurait déclaré: « Il est normal d’avoir une famille dans la cave. » Non, non, ce n’est pas le cas.