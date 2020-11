Un requin préhistorique aux yeux écarquillés cachait ses dents les plus acérées dans des mâchoires de cauchemar

Imaginez que vous êtes un poisson nageant dans l’océan il y a des millions d’années, quand un requin se jette sur vous, béant la bouche pour mordre. L’horreur de votre situation augmente à mesure que la mâchoire inférieure du prédateur s’étire également vers le bas des deux côtés, de sorte que les nouvelles dents plus pointues qui étaient auparavant à plat le long du côté de la mâchoire se courbent maintenant.

Les scientifiques ont récemment découvert ce trait cauchemardesque dans un fossile d’un requin vieux de 370 millions d’années qui habitait autrefois les eaux près de ce qui est aujourd’hui le Maroc. L’espèce non décrite auparavant, surnommée Ferromirum oukherbouchi, avait une mâchoire qui tournait vers l’intérieur lorsque la bouche était fermée et vers l’extérieur lorsque la bouche était ouverte.

Contrairement aux requins modernes, dans lesquels les dents usées sont constamment déplacées par de nouvelles dents, ce requin a fait germer ses nouvelles dents d’affilée à l’intérieur de la mâchoire, à côté des dents plus anciennes. Au fur et à mesure que les nouvelles dents poussaient, elles se courbaient vers la langue du requin. Lorsque le requin a ouvert sa gueule, le cartilage à l’arrière de la mâchoire s’est fléchi de sorte que les côtés de la mâchoire se «replient» vers le bas et que les dents les plus récentes tournent vers le haut, permettant au requin de mordre dans sa proie avec autant de dents que possible, selon un nouvelle étude.

En relation: 8 faits étranges sur les requins

F. oukherbouchi avait un petit corps élancé mesurant environ 13 pouces (33 centimètres) de long, et son museau était triangulaire et court; ses yeux étaient inhabituellement grands, les orbites occupant environ 30% de la longueur totale du casse-tête, ont rapporté les scientifiques. La mâchoire et l’arche hyoïde du requin – les structures du cartilage derrière la mâchoire – ont été préservées en 3D, offrant des indices intrigants sur la structure et la fonction de la mâchoire chez les anciens requins.

Parce que la mâchoire était si bien préservée, les chercheurs ont pu la scanner avec tomographie par ordinateur (CT) puis modélisez-le numériquement en 3D pour réaliser des tests mécaniques. Ils ont constaté que la mâchoire du requin n’était pas fusionnée au centre, il était donc capable de se plier vers l’extérieur le long de cette couture flexible lorsque la bouche était ouverte.

«Grâce à cette rotation, les dents plus jeunes, plus grandes et plus pointues, qui pointaient généralement vers l’intérieur de la bouche, ont été placées en position verticale. Cela a permis aux animaux d’empaler plus facilement leurs proies», a déclaré Linda Frey, auteur principal de l’étude. doctorant à l’Institut für Paläontologie und Paläontologisches Museum de l’Université de Zurich en Suisse.

Les scientifiques ont utilisé des tomodensitogrammes pour créer des modèles 3D numériques de Ferromirum oukherbouchile crâne et la mâchoire. (Crédit d’image: Frey, L., Coates, MI, Tietjen, K. et al. Un symoriiforme du Dévonien supérieur du Maroc démontre une fonction de la mâchoire dérivée chez les anciens chondrichtyens. Commun Biol 3, 681 (2020). Https: // doi.org/10.1038/s42003-020-01394-2)

Lorsque la mâchoire du requin s’est fermée, l’eau de mer s’est précipitée dans sa bouche pour pousser la proie vers la gorge. Dans le même temps, la mâchoire de fermeture a fait pivoter les dents vers l’intérieur pour immobiliser et piéger le repas du requin, a déclaré Frey. dans un rapport . Ce modèle de mouvement de la mâchoire ne ressemble à rien de connu chez aucun poisson vivant, ont écrit les scientifiques dans l’étude.

Des études antérieures sur les mâchoires des premiers chondrichtyens – le groupe qui comprend les requins, les raies et les raies – ont été entravées par la mauvaise conservation des fossiles. Mais seuls quelques fossiles 3D bien préservés comme celui-ci pourraient aider les paléontologues à reconstituer une image plus claire de la façon dont les mâchoires des anciens requins se comportaient en 3D, même si la plupart des spécimens de fossiles existants sont incomplets ou «aplatis», selon l’étude.

Comprendre comment cette combinaison spécialisée de mouvement de la mâchoire et de placement des dents était répartie dans l’arbre généalogique des requins pourrait également expliquer comment la chaîne d’assemblage de grappes de dents en constante croissance chez les requins modernes a évolué, ont rapporté les chercheurs.

Les résultats ont été publiés en ligne le 17 novembre dans la revue Biologie des communications .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.