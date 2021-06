Loki : Qui est l’anti-héros du MCU Loki Laufeyson ?

Avec Loki est la dernière série de Univers cinématographique Marvel enfin commencé et avance avec ça Dieu des blagues pour la première fois un scélérat ou, avec un peu de bonne volonté, Anti Hero au point. Dans ce qui suit, nous aimerions vous présenter plus en détail la nouvelle star du MCU et discuter de son histoire et de ses pouvoirs.

Avant Loki : Qui est le méchant/anti-héros dans les comics ?

Le personnage sournois appartient à les plus anciens personnages de Marvel Comics et a célébré sa première dans la bande dessinée Atlas (ancêtre de Marvel) « Venus # 6 – The Earth Is In Danger » en 1949. Loki est apparu pour la première fois chez Marvel en 1962, plus précisément dans « Journey into Mystery # 85 ». À ce jour, Loki avait Apparitions dans plus de 1900 bandes dessinées.

Loki Laufeyson, comme le dieu est appelé par son nom complet, c’est lui fils biologique du géant des glaces Laufey, le roi de Jotunheim. Odin Jotunheim a déclaré une fois la guerre et a tué Laufey dans le processus. Peu de temps après, il a adopté son fils, mais déjà au cours de ses jeunes années, il est devenu clair son côté obscur à.

Loki dans les comics / © Marvel Comics

Pourtant, Loki était dans sa jeunesse pas vraiment en colèremais essayé, parfois avec des moyens injustes, un avantage sur Thor pour obtenir. Au fil des ans, sa jalousie et sa haine de Thor grandirent jusqu’à ce que Loki soit finalement dévoré par son côté pervers.

Entre-temps, son souhait s’est également cristallisé lorsque nouveau roi pour gouverner Asgard et assassiner son frère un jour. Plus tard, Loki était enfin pour avoir fondé les Avengers responsable en manipulant Hulk et en provoquant un énorme chaos. En unissant leurs forces, ils ont réussi à arrêter Hulk tout en Vaincre Thor Loki et pourrait faire prisonnier.

Loki utilise sa magie / © Marvel Comics

Loki en a montré un à un jeune âge aptitude supérieure à la moyenne pour la magie le monsieur. Il a étudié de nombreux livres et est rapidement devenu l’un des magiciens les plus puissants des neuf mondes. Entre autres, il peut se téléporter changer sa forme et manipuler l’énergie.

De plus, en tant que Dieu, il a aussi force physique énorme et est même dans le plus récent Marvel Comics immortel. Sa force dangereuse, cependant, est probable son intelligence être. Seul Odin serait plus intelligent que son Loki.

Loki au présent : le dieu des blagues dans le MCU

dans le Univers cinématographique Marvel Loki (Tom Hiddleston) a fait sa première apparition dans « Thor » en 2010. Son histoire a été reprise dans les moindres détails : ici aussi, il est le fils du géant des glaces Laufey et a été adopté par Odin lorsqu’il était bébé. Cela l’a tiré grand comme son propre fils, mais Loki a toujours eu le sentiment dans l’ombre de son frère Thor, ce qui l’a conduit à être exilé dans le monde des humains.

Loki au MCU / © Marvel Studios / Disney

Des apparitions ultérieures ont suivi dans le deux suites « Thor » ainsi que trois des quatre films « Avengers ». Comme dans les comics, c’est Loki qui a lancé les Avengers. La pierre d’achoppement cette fois était son Meurtre de l’agent du SHIELD Coulson. Loki a été principalement dépeint comme un méchant, mais son bon côté a continué à briller, par exemple dans sa réconciliation avec Thor. Dans « Avengers: Infinity War », Loki est devenu célèbre assassiné par Thanos – ou du moins cela devrait se terminer de cette façon.

La nouvelle série « Loki » montre maintenant ce qui se serait passé si le dieu des blagues avait eu son frère après la bataille de New York City se serait échappé. Avec l’aide du tesseract il se téléporte à un autre endroit, y est utilisé par le Autorité de variation du temps (TVA) capturé. Maintenant, il est censé aider la TVA à arrêter une personne dangereuse qui pourrait détruire la chronologie.

« Loki » est en marche chaque mercredi à 9h exclusivement sur Disney Plus.