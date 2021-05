La série de remake de Goonies a été annulée

Sous la direction de Richard Donner et avec Steven Spielberg comme producteur, en 1985 le film qui définirait à long terme la manière dont les histoires d’aventures mettant en scène des enfants seraient racontées dans différents médias, racontant l’histoire d’un groupe singulier qui, guidé par une carte ancienne, recherchez un ancien trésor de pirates afin de sauver leurs maisons de la forclusion.

Au cours de l’année écoulée, bien avant que la pandémie ne mette une grande partie de l’industrie du cinéma et de la télévision en pause, il a été annoncé que Fox donnerait l’opportunité à un pilote sur un enseignant suppléant qui recrute certains de ses élèves pour faire son propre remake de « The Goonies « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez à quoi ressemblent Sebastian Stan et Lily James dans ‘Pam & Tommy’

Maintenant, The Wrap a indiqué que le projet écrit par Sarah Watson (The Bold Type) ne sera plus réalisé, confirmant que Fox ne continuerait pas avec un projet intitulé « Blood Relative » avec Melissa Leo comme protagoniste, bien qu’aucune raison n’ait été avancée pour son annulation.

Le projet avait Greg Mottola (Superbad) en tant que réalisateur et producteur exécutif, racontant l’histoire de Stella Cooper, une femme qui après avoir échoué à réaliser ses rêves à New York, retourne dans sa ville natale pour travailler comme enseignante suppléante, trouvant sa motivation dans ce projet. remake étudiant de «The Goonies», infectant les gens avec son enthousiasme dans une série qui a été définie comme «une lettre d’amour au pouvoir du cinéma, de la narration et des rêves».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Flash »: l’apparition d’Impulse dans la série est révélée

Il avait déjà été annoncé que ce projet inspiré de Goonies ferait partie d’une stratégie de Fox TV visant à apporter de nouveaux concepts (et risqués) aux émissions du réseau à l’écran. Le projet de « The Cleaning Lady », un médecin qui, à son arrivée aux États-Unis, se retrouve à devoir travailler comme concierge mafieux aurait également été annulé.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, on pense que le projet lié à The Goonies a peut-être été annulé en raison de problèmes liés à ses droits d’auteur, puisque le film réalisé par Richard Donner appartient actuellement à WarnerMedia, qui a envisagé l’idée de faire une suite au cours des dernières années.