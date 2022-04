Jensen Ackles devient poilu pour les garçons dans les images de Soldier Boy

Bien que nous ayons vu de nombreuses images de Jensen Ackles en tant que Soldier Boy dans la troisième saison à venir de Prime Video Les garçons, l’acteur a partagé une paire d’images de retour qui montrent un côté beaucoup plus poilu du personnage. Alors que les images originales montraient Ackles arborant une barbe soignée et soignée, ses derniers clichés – qui datent d’il y a un an – montrent l’ancien Surnaturel star avec une pilosité faciale beaucoup plus touffue.

Ackles rejoindra des acteurs réguliers tels que Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr et Erin Moriarty lorsque la série reviendra le 3 juin, et son interprétation de Soldier Boy n’est que l’un des nouveaux personnages que les fans ont hâte de voir se salir. avec Les garçons. Bien qu’aucun détail n’ait été révélé autour de l’intrigue de la troisième saison, la bande-annonce en a montré juste assez pour que tout le monde soit pressé pour le retour de la série. L’inclusion de Soldier Boy devrait poser des problèmes à Starr’s Homelander, étant donné qu’il est l’un des rares héros à égaler l’instable Supe dans les bandes dessinées.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les nouvelles photos partagées par Ackles le voient amélioré et montrant sa croissance faciale très impressionnante. Considérant qu’aucune des images officielles de Solider Boy ne l’a montré avec autant de regard de bûcheron, il sera intéressant de voir que la barbe n’est vue que dans la première partie du rôle, ou si elle viendrait plus tard. À en juger par l’aveu d’Ackles que les clichés ont été pris il y a un an, il serait juste de supposer qu’il a été utilisé dans certains des premiers clichés qu’il a filmés pour la série.

La saison 4 des garçons pourrait déjà être en développement





Télévision Sony Pictures/Amazon Studios

Alors que de nombreuses plateformes de streaming semblent sérieusement envisager de limiter leurs dépenses excessives à la suite des récents problèmes d’abonnés de Netflix et de la baisse du cours des actions, il y a déjà des spéculations selon lesquelles Les garçons ne fera pas partie des séries que Prime Video veut voir se terminer pour l’instant. Avec une série dérivée déjà en production, la star Karl Urban a récemment laissé entendre qu’il se préparait déjà à filmer la quatrième saison de Les garçons à la fin de cette année, bien qu’il n’y ait pas encore eu de mot officiel sur le feu vert d’une nouvelle saison.

Apparaissant à South by Southwest (SXSW), Urban a déclaré à Variety : « Je tourne Les garçons jusqu’à la fin de l’année. » Bien que ce ne soit pas une confirmation directe que Les garçons sera de retour pour la saison 4, à moins qu’Urban n’apparaisse dans la série dérivée, ce qui ne semble pas probable à ce stade, alors c’est une aussi bonne indication que d’autres épisodes arrivent que nous en aurons probablement jusqu’à une annonce officielle est fait.

Bien sûr, dans le monde du streaming, les plans changent très rapidement et si Les garçons ne fonctionne pas aussi bien que prévu cet été, alors quels que soient les plans actuellement en place pour la saison 4, ils pourraient être abandonnés en un rien de temps. Cependant, personne ne s’attend vraiment à ce résultat car Les garçons est toujours l’une des plus grandes émissions sur Amazon Prime Video et ne semble pas perdre son avantage de si tôt.





Père Stu : pourquoi ce film religieux non conventionnel vaut le détour

Lire la suite





A propos de l’auteur