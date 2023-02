Que s’est-il passé dans le chapitre 4 de « The Last of Us »: le passé de Tommy, l’embuscade à Kansas City et plus

ALERTE SPOIL. Après le première émotionnelle la semaine dernière, « The Last of Us » a changé le rythme de l’histoire. épisode 4 de « Le dernier d’entre nous » n’avait pas de flashbacks pour étendre l’histoire et se concentrait sur le voyage de Joël et Ellie au Wyoming. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’événements, car le développement a été lent, il y a de petits détails à souligner.

Dans le chapitre précédent, les personnages de Pedro Pascal et Bella Ramsey ils ont pris la camionnette et quelques courses de la maison de Billaprès avoir indiqué qu’ils étaient morts et qu’il pouvait utiliser ce qu’ils voulaient.

Le dimanche 5 janvierHBO Max a lancé le épisode intitulé « Veuillez me tenir la main » (« Veuillez tenir ma main » en anglais). Par conséquent, nous allons faire un récapitulatif de tout ce qui s’est passé.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 4 de « The Last of Us ».

QUE S’EST-IL PASSE DANS L’EPISODE 4 DE « THE LAST OF US » ?

5. Joel et Ellie se dirigent vers le Wyoming

Joel et Ellie voyagent dans le camion de Bill vers le Wyoming à la recherche de Tommy, le frère du protagoniste, qui peut les aider à trouver Les lucioles. L’un des points forts de cette partie a été la référence claire au jeu vidéo lorsque l’adolescent découvre le magazine gay que Bill conservé à l’arrière du véhicule.

De plus, Joel explique que l’essence est détériorée et s’épuise rapidement, ils doivent donc s’arrêter pour en récupérer plus. Pour se reposer, ils se rendent dans les bois, où il est peu probable que les personnes infectées les trouvent. Ils précisent également que dans les régions éloignées, les plus grands dangers viennent des autres, car il n’y a presque pas de zombies dans ces endroits.

Cependant, lorsque Joel doit s’endormir, il apparaît avec le fusil de chasse, s’assurer que personne ne s’approche.

La série « The Last of Us » fait référence au jeu vidéo avec la scène d’Ellie trouvant le magazine gay de Bill dans son camion (Photo : HBO)

4. Joel raconte ce qui s’est passé avec Tommy

En cours de route, Joel raconte à Ellie pourquoi il a rompu avec Tommy. Le protagoniste décrit son jeune frère comme un « idéaliste« , Quoi a rejoint l’armée américaine alors qu’il n’avait que 18 ans et, après avoir combattu dans une guerre au Moyen-Orient, il s’est rendu compte que cela ne faisait pas de lui un héros.

Une fois que la pandémie de Cordyceps a éclaté, Tommy et Joel ont rejoint un groupe se dirigeant vers Boston et c’est là qu’il a rencontré Tess. Apparemment, tous les membres étaient bons au combat, avaient des compétences de survie et, à un moment donné, faisaient partie d’un groupe de chasseurs.

Cependant, après Tommy a rencontré Marlèneil a été inspiré à nouveau par l’idée d’essayer de sauver le monde et d’être un héros, alors rejoint les Lucioles. Cependant, il a démissionné plus tard et était seul dans le Wyoming, du moins pour autant que Joel le sache.

3. Ils sont pris en embuscade à Kansas City

Lorsque l’autoroute est bloquée par un camion, Joel décide de prendre un raccourci via Kansas City. pour ne pas remonter trop loin. Cependant, ils sont pris en embuscade et leur camion s’écrase dans un bâtiment.

Joel a réussi à tuer deux des hommes, mais l’un d’eux est entré par la porte arrière et a commencé à l’étouffer. Voyant que son protecteur allait mourir, Ellie décide d’utiliser le pistolet de Frank qu’elle avait gardé dans son sac à dos. et tire l’agresseur dans le dos. Le jeune homme survit, mais est incapable de marcher. Il leur demande de ne pas le tuer et Joel dit à Ellie de rester à l’écart pour qu’elle ne voie pas comment il finit par le tuer.

Ils se dirigent tous les deux vers un endroit sûr, mais ils doivent laisser presque toutes leurs provisions dans le camion de Bill. Cependant, Joel décide de laisser Ellie garder l’arme et lui apprend à s’en servir.

L’autoroute vers le Wyoming a été bloquée par un camion. « The Last of Us » épisode 4 (Photo: HBO)

2. La dynamique au sein du groupe rebelle de Kansas City

Ce que nous pensions être simple Chasseurs (tels qu’ils apparaissent dans le jeu vidéo)était en fait un groupe rebelle qui s’est soulevé contre Phaedra et a pris le contrôle de la zone de quarantaine de Kansas City.

Kathleen semble être la leader du groupe et se retrouve à interroger un médecin qui avait dénoncé plusieurs personnes alors que l’armée contrôlait encore la ville. La femme révèle que son frère a été battu à mort par Phèdrecomme beaucoup d’autres personnes.

Elle est à la recherche de Henry, qui a trahi son frère et a été la cause indirecte de sa mort. De plus, il semble être une grande menace pour le groupe. Fait intéressant, ils ne sont pas complètement mauvais, mais ils luttent aussi pour survivre et ils pensent que les personnes qui sont arrivées dans la camionnette (Joel et Ellie) pourraient être des mercenaires et des collaborateurs d’Henry.

De plus, ils montrent que il y a quelque chose d’étrange sous l’un des bâtiments de la villemais Kathleen assure qu’ils s’en occuperont après avoir retrouvé Henry.

1. Ils rencontrent Henry et Sam

Ellie et Joel décident d’aller dans une sorte de gratte-ciel afin de pouvoir se réfugier dans l’un de ses étages les plus élevés pour la nuit. Ils utilisent du verre à l’entrée pour pouvoir entendre si quelqu’un s’approche pendant leur sommeil.

De plus, Joel avoue à Ellie qu’il aurait pu savoir que la personne blessée allait bien et que tout était une embuscade, car avant d’être chasseur. Quand Ellie lui a demandé s’il avait blessé des innocents, il n’a pas répondu, laissant entendre que Oui j’avais.

Bien qu’il ne se passe pas grand-chose dans cette partie, quelque chose d’important est que Joel prend déjà goût à l’adolescent, car il rit même à l’une des blagues de son livre. Ce qui pourrait signifier qu’il ne la considère plus comme une promesse qu’il a faite à Tess et plus comme quelqu’un qu’il estime.

Au milieu de la nuit, Ellie réveille Joel car un homme pointe une arme sur vous. Lorsqu’il ouvre les yeux, il se rend compte qu’un garçon portant un masque de super-héros le vise également. Ces deux personnes sont henri et sam.